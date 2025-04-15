"سيكو سيكو" يتصدر أفلام عيد الفطر بإيرادات قوية.. وتراجع ملحوظ لـ"فار بسبع ترواح"

يشهد موسم عيد الفطر الحالي منافسة سينمائية بين خمسة أفلام متنوعة في الطرح والأبطال، وسط ترقب جماهيري لمستوى الأعمال وإيراداتها في شباك التذاكر، بينما نجح البعض في جذب أنظار الجمهور وتحقيق أرقام مرتفعة منهم فيلم “سيكو سيكو”، لم تتمكن أفلام أخرى من مجاراة السباق، لتتفاوت الإيرادات بشكل كبير.

في السطور التالية يرصد الموجز، أداء كل فيلم من حيث الإيرادات، والأسماء المشاركة، والتفاصيل التي ميزت كل عمل عن الآخر ضمن قائمة أفلام موسم عيد الفطر.

"سيكو سيكو" يتصدر شباك التذاكر ويتلقى دعم النجوم

فيلم "سيكو سيكو" تصدر قائمة الإيرادات خلال موسم عيد الفطر، حيث جمع أكثر من 2.4 مليون جنيه، ليحتل المركز الأول بفارق واضح عن بقية المنافسين.

الفيلم من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وقد حظي بدعم واسع من صناع العمل الذين احتفلوا بعرضه الخاص داخل إحدى السينمات في مدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من النجوم مثل خالد الصاوي، وأحمد داش، ومحمود عزب، وغيرهم من الفنانين الشباب.

لفت طه دسوقي الأنظار بحضوره مرتديًا الشال الفلسطيني، في لفتة أثارت تفاعل الجمهور.

فيلم سيكو سيكو

"نجوم الساحل".. إيرادات متواضعة رغم مشاركة شبابية



رغم مشاركة عدد كبير من النجوم الشباب، لم يتمكن فيلم "نجوم الساحل" من تحقيق انطلاقة قوية، حيث بلغ إجمالي إيراداته حوالي 186 ألف جنيه فقط.

الفيلم من بطولة أحمد داش، ويشاركه البطولة كل من أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، وعلي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

ويعتمد الفيلم على توليفة شبابية متنوعة، لكن النتائج في شباك التذاكر لم تكن على قدر التوقعات.

فيلم نجوم الساحل

"الصفا ثانوية بنات".. كوميديا مدرسية بإيرادات متواضعة

حقق فيلم "الصفا ثانوية بنات" إيرادات بلغت 157,797 جنيه، محتلاً مركزاً متوسطاً في ترتيب الأفلام.



العمل يجمع في بطولته علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وعدداً من الوجوه الجديدة، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف. الفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج عمرو صلاح.

ورغم الطابع الكوميدي للفيلم والمشاركة الجماعية، إلا أن الإيرادات لم ترقَ إلى مستوى طموحات صناعه.

فيلم الصفا ثانوية بنات

"استنساخ".. أداء متواضع رغم وجود سامح حسين



فيلم "استنساخ" الذي يقوم ببطولته سامح حسين لم يحقق سوى 126,406 جنيه، ما يضعه في المركز قبل الأخير.

يعتمد الفيلم على الكوميديا ذات الطابع الفانتازي، لكنه على ما يبدو لم يجد صدى كبيرًا لدى الجمهور، ما انعكس على أرقامه في شباك التذاكر.

فيلم استنساخ

"فار بسبع ترواح".. ذيل الترتيب بإيرادات خجولة

جاء فيلم "فار بسبع ترواح" في المركز الأخير من حيث الإيرادات، حيث حقق فقط 21,582 جنيه، وهو رقم متواضع جداً مقارنة ببقية الأعمال.



الفيلم من تأليف محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، معتمدًا على البطولة الجماعية، لكن يبدو أن ضعف الترويج أو التوقيت أثرا سلبًا على أدائه في دور العرض.

رغم تنوع الأعمال المطروحة في موسم عيد الفطر، إلا أن الجمهور كان له الكلمة الفاصلة، فاختار "سيكو سيكو" ليتصدر المشهد، بينما لم تجد بقية الأعمال طريقها إلى النجاح الجماهيري المتوقع.

ويبدو أن المنافسة كانت لصالح من جمع بين الكوميديا والواقعية، واستغل عناصر الترويج والدعم الإعلامي لصالحه.

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