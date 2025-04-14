"سيكو سيكو" يتصدر السباق.. إيرادات أفلام عيد الفطر تكشف الفائز والخاسر في موسم متنوع

أفلام عيد الفطر.. شهد عيد الفطر لهذا العام عرض خمسة أفلام جديدة حاول كل منها جذب الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات، تنوعت الأفلام بين الكوميديا والإثارة، وتفاوتت مستويات النجاح بشكل لافت، حيث تمكن فيلم "سيكو سيكو" من انتزاع الصدارة بفارق كبير عن منافسيه ضمن أفلام الموسم، فيما سجل البعض الآخر أرقاما خجولة في شباك التذاكر.

يرصد الموجز أبرز إيرادات أفلام عيد الفطر فيما يلي:

"سيكو سيكو" نجم الشباك بلا منازع في موسم أفلام عيد الفطر

حقق فيلم "سيكو سيكو"، من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، نجاحًا كبيرًا بتصدره قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، إذ بلغت إيراداته 2,854,798 جنيه، متفوقًا على باقي الأعمال بفارق شاسع. وقد احتفل صناع الفيلم بهذا الإنجاز من خلال عرض خاص في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم وعدد من الضيوف والنجوم الشباب.

حضر الفنان طه دسوقي العرض مرتديًا الشال الفلسطيني، وشاركه الاحتفال كل من خالد الصاوي، أحمد داش، ومحمود عزب، مما أضفى على الحدث لمسة مميزة لاقت تفاعلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيلم سيكو سيكو

"الصفا ثانوية بنات" نجوم الكوميديا في مواجهة الأرقام

رغم مشاركة عدد من نجوم الكوميديا البارزين في فيلم "الصفا ثانوية بنات"، ومنهم علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وهالة فاخر، إلا أن الفيلم لم يتمكن من جذب جمهور كبير، إذ بلغت إيراداته 192,373 جنيه فقط.

الفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج أحمد وكريم السبكي، وشارك فيه عدد كبير من الوجوه الشابة، إلى جانب ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف ضمن أحداثه.

فيلم الصفا ثانوية بنات

"نجوم الساحل" حضور شبابي وإيرادات متواضعة

فيلم "نجوم الساحل"، الذي يجمع نخبة من الوجوه الشابة مثل أحمد داش، مايان السيد، وعلي صبحي، جاء في مرتبة متأخرة بإيرادات وصلت إلى 195,878 جنيه.

الفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد، ويدور في إطار اجتماعي شبابي يحاول استقطاب فئة عمرية معينة، إلا أن نتائجه التجارية لم تكن على مستوى التوقعات.

فيلم نجوم الساحل

"استنساخ" عودة سامح حسين لم تحقق المرجو

الفنان سامح حسين عاد إلى الساحة السينمائية من خلال فيلم "استنساخ"، الذي لم ينجح في كسب رضا الجمهور بشكل واسع، إذ سجل إيرادات بلغت 135,632 جنيه.

ورغم الاعتماد على الأداء الكوميدي المعروف عن حسين، إلا أن الفيلم لم يحظَ بالإقبال الكافي خلال عطلة العيد.

"فار بسبع ترواح".. قاع الإيرادات رغم الطابع الكوميدي

أما فيلم "فار بسبع ترواح"، فقد جاء في ذيل القائمة بإيرادات لم تتجاوز 22,148 جنيه، رغم طابعه الكوميدي واعتماده على البطولة الجماعية.

الفيلم من تأليف محمد فاروق شيبا وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار ساخر، لكن يبدو أن العمل لم ينجح في استقطاب الجمهور وسط زخم المنافسة في هذا الموسم.

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