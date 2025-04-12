"سيكو سيكو" يكتسح سباق عيد الفطر.. و"فار بسبع ترواح" في ذيل القائمة

انطلقت خمسة أفلام في دور العرض السينمائي ضمن موسم عيد الفطر 2025، لتتنافس على استقطاب الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات، حيث شهد الموسم تنوعًا في الأفكار والأبطال، إلا أن الأرقام وحدها كانت الفيصل الحقيقي في سباق شباك التذاكر، بينما استطاع فيلم "سيكو سيكو" أن يتصدر المشهد، جاءت أفلام أخرى بأداء متواضع رغم ما تحمله من أسماء كبيرة وأفكار طريفة.

فيما يلي يستعرض الموجز تفاصيل إيرادات هذه الأفلام وترتيبها في موسم عيد الفطر على رأسهم فيلم “سيكو سيكو”:

"سيكو سيكو" يتربع على عرش الإيرادات

حقق فيلم سيكو سيكو، من بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي، إيرادات وصلت إلى 6,818,074 جنيه، ليحتل المركز الأول بلا منازع في سباق العيد.

وقد احتفل صناع العمل بالعرض الخاص داخل إحدى دور السينما في مدينة 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمحبين.

لفت الحفل الأنظار بحضور طه دسوقي وهو يرتدي الشال الفلسطيني، كما شارك فيه النجم خالد الصاوي، وأحمد داش، ومحمود عزب، وغيرهم من النجوم الشباب، مما أضفى على الحدث طابعًا خاصًا من الدعم والتشجيع للفيلم.

فيلم سيكو سيكو

"الصفا الثانوية بنات" يكتفي بموقع متأخر رغم الأسماء المعروفة

ورغم مشاركة عدد كبير من النجوم المعروفين في فيلم الصفا الثانوية بنات، فإنه لم يتمكن من تحقيق قفزة قوية على مستوى الإيرادات، مكتفيًا بـ 459,981 جنيه فقط. الفيلم من بطولة علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وغيرهم من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.

فيلم الصفا ثانوية بنات

يمتاز الفيلم بطابعه الكوميدي ويشهد ظهور عدد من نجوم الفن كضيوف شرف، وكان من أبرز الأفلام المنتظرة ضمن موسم عيد الفطر 2025، لكن أداءه التجاري لم يواكب حجم التوقعات المسبقة.

إيرادات فيلم "نجوم الساحل" ضعيفة

لم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لفيلم نجوم الساحل، الذي جمع بين مجموعة من النجوم الشباب مثل أحمد داش، مايان السيد، وعلي صبحي، حيث بلغت إيراداته 453,313 جنيه فقط، والفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد، ورغم تنوع الأسماء المشاركة فيه، إلا أنه لم يحظَ بالإقبال الجماهيري المرجو.

فيلم نجوم الساحل

"استنساخ" في المركز الرابع بإيرادات محدودة

جاء فيلم استنساخ من بطولة سامح حسين في المركز الرابع، محققًا 340,409 جنيه، ليبتعد عن المنافسة الحقيقية على المراكز الأولى، ورغم اعتماد الفيلم على الطابع الكوميدي الذي يتميز به حسين، إلا أن العمل لم يحقق الانتشار الكافي بين جمهور العيد.

فيلم استنساخ

"فار بسبع ترواح" نهاية القائمة بفارق كبير

أما فيلم فار بسبع ترواح فجاء في ذيل الترتيب بإيرادات بلغت فقط 59,615 جنيه، الفيلم من تأليف محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، ويعتمد على البطولة الجماعية وتقديم محتوى كوميدي، إلا أن ضعف الإقبال أضعف حظوظه في شباك التذاكر بشكل واضح.

تفاوت في الإقبال الجماهيري على أفلام موسم عيد الفطر

تكشف الأرقام عن تفاوت كبير في إقبال الجمهور على أفلام موسم عيد الفطر، حيث تمكن "سيكو سيكو" من حسم الصدارة مبكرًا، بينما عانت باقي الأعمال من ضعف واضح في الحضور والإيرادات، رغم توفر أسماء جماهيرية وتجارب إخراجية واعدة.

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