جميع أفلام العيد 2025 أجنبي.. موسم ناري لعشاق الأفلام الأجنبية

أفلام العيد 2025 أجنبي.. رغم انتهاء احتفالات عيد الفطر، إلا أن صالات السينما ما زالت تضج بالحياة، حيث شهد موسم العيد 2025 طرح مجموعة قوية من الأفلام الأجنبية التي خطفت الأنظار وحققت إيرادات ضخمة، لتستمر المتعة حتى بعد انتهاء العيد، التنوع الكبير في نوعيات الأفلام جعل من هذا الموسم واحدًا من أقوى المواسم السينمائية خلال السنوات الأخيرة.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية أبرزأفلام العيد 2025 أجنبي المعروضة في السينمات.

ضحك ورعب في فيلم Death of a Unicorn



واحد من أبرز مفاجآت أفلام العيد 2025 أجنبي كان فيلم Death of a Unicorn، الذي مزج الكوميديا بالرعب في تركيبة غريبة لكنها ممتعة، قصة خيالية عن حادث غامض يتورط فيه حيوان وحيد القرن، لتتوالى بعده سلسلة من الأحداث الساخرة والمخيفة التي لاقت إعجاب جمهور واسع.

فيلم The Woman in the Yard

أجواء غامضة في فيلمThe Woman in the Yard

أما عشاق الرعب لـ أفلام العيد 2025 أجنبي، فوجدوا ضالتهم في فيلم The Woman in the Yard، الذي قدّم تجربة نفسية مثيرة تدور حول امرأة مجهولة تظهر في فناء منزل وتحمل معها سلسلة من الرسائل الغريبة، الفيلم خلق حالة من التشويق جعلته من أكثر الأفلام تداولًا بين محبي هذا النوع.

فيلم A Working Ma

جاء فيلم A Working Man ليمزج بين الأكشن والدراما في قالب إنساني مشوّق، عن بطل سابق في مكافحة الإرهاب يُجبر على العودة لماضيه لإنقاذ فتاة مختطفة، في قصة تمزج بين التوتر والمشاعر الإنسانية العميقة.

عودة قوية للأبطال الخارقين في فيلم Captain America: Brave New World



مارفل لم تغب عن سباق العيد، فعودة كابتن أمريكا في فيلم Brave New World جذبت الملايين حول العالم. مغامرات جديدة، صراعات دولية، ورسائل سياسية بين السطور جعلت الفيلم يتربع على قمة شباك التذاكر.

خيال علمي بامتياز مع فيلم Mickey 17

ومن الخيال العلمي، خطف فيلم Mickey 17 الأضواء بفضل فكرته الجديدة التي تدور حول مستكشف يُرسل في مهمة شبه مستحيلة على كوكب غريب، العمل جمع بين الإثارة والدراما، وقدم مشاهد بصرية خلابة جذبت جمهور الخيال العلمي.

العودة للمغامرة في فيلم Back In Action

فيلم Back In Action كان عنوانًا للحركة والمتعة، مغامرة جديدة يخوضها الأبطال في إطار مشوق مع الكثير من المطاردات والانفجارات، ليكون خيارًا مثاليًا لمحبي الأكشن السريع.

فيلم A Minecraf

متعة بصرية لجمهور الشباب في فيلم A Minecraf



استمرارًا لنجاح الألعاب على الشاشة الكبيرة، جاء فيلم A Minecraft ليستهدف جمهور اليافعين والشباب تحديدًا، مقدّمًا مغامرة ممتعة مستوحاة من عالم اللعبة الشهير، مع رسائل إيجابية وسط الخيال الواسع.

