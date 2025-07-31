تباين في أسعار الحديد.. واستقرار نسبي بالأسمنت في السوق المحلي اليوم

سجلت أسعار مواد البناء، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، تحركات سعرية متباينة داخل السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار بعض أنواع الحديد بزيادات جديدة في سعر الطن، بينما شهدت أسعار الأسمنت الرمادي تراجعًا طفيفًا، وسط استقرار ملحوظ لباقي الأنواع، وذلك بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد ارتفاعات ملحوظة في بعض الشركات، حيث قفز سعر طن حديد عز إلى 39,960 جنيهًا، بزيادة قدرها 220 جنيهًا، كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري إلى 37,795 جنيهًا، مسجلًا زيادة 269 جنيهًا مقارنة بتعاملات الأمس.

وفيما يلي أبرز أسعار الحديد اليوم في السوق المحلي:

حديد عز: 39,960 جنيهًا للطن

الحديد الاستثماري: 37,795 جنيهًا

حديد المراكبي: 37,500 جنيه (مستقر)

حديد بشاي: 38,500 جنيه

حديد العشري: 36,200 جنيه

حديد المصريين: 38,000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلي

على صعيد آخر، تراجعت أسعار الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، حيث سجل الطن 3,903 جنيهات، منخفضًا بنحو 13 جنيهًا عن تعاملات أمس، فيما استقرت أسعار باقي العلامات التجارية.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الأسمنت الرمادي: 3,903 جنيهات للطن

أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا (مستقر)

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا



بالنسبة لـ اسعار الأسمنت الأبيض (للطن – تسليم أرض المصنع) جاءت كالتالي :

من 4900 إلى 4950 جنيهًا حسب النوع والجودة

بالنسبة لـ اسعار الجبس (للطن – تسليم أرض المصنع) جاءت كالتالي :

بلغ متوسط سعر طن الجبس اليوم 1.456 جنيهًا

وأشار متعاملون في السوق إلى أن هذه الأسعار مرشحة للاستمرار في الاستقرار، خاصة في ظل توافر المعروض، واستقرار أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب عدم حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام العالمية مثل البليت والفحم.

وتُعد هذه المستويات السعرية فرصة مناسبة للمقاولين والمطورين العقاريين لضبط تكاليف المشروعات دون مفاجآت في أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية.

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، و100 و200 جنيه للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت والجبس : ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتًا أطول للتص

ماهو الجبس؟

الجبس مادة طبيعية تتكون من ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم وتظهر كمسحوق أبيض يستخدم في البناء والصناعات. يُستخرج من الأرض ويمكن أن يوجد على السطح، وله أنواع عديدة منها الأحمر والأبيض والرمادي. يتصلب عند خلطه بالماء، ويمكن تشكيله بسهولة. يستخدم الجبس في إخفاء عيوب المباني والديكورات الداخلية، ولكنه قد يتسبب في تشققات إذا لم يتم استخدام إسمنت مقاوم لكبريتات الكالسيوم، يتميز بسرعة الجفاف ويتطلب دقة في العمل.

ما هو الأسمنت الأبيض؟

الأسمنت الأبيض هو نوع من الأسمنت يتميز بلونه الأبيض الطبيعي، ويختلف عن الأسمنت البورتلاندي في تكوينه واستخداماته. يُصنع من مزيج خاص من المواد الأولية مثل الحجر الجيري، الرمل الأبيض، الكاولين، الصلصال الصيني، والجص، مما يمنحه لوناً ناصعاً بفضل انخفاض نسبة الشوائب مثل أكسيد الحديد والمنغنيز.

يتميز الأسمنت الأبيض بصلابته ومتانته العالية مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، مما يجعله مناسباً للأعمال التي تتطلب قوة إضافية، مثل ترميم الشقوق والأعمال الزخرفية. يُستخدم أيضاً في تصنيع البلاط، الخرسانة البيضاء، وفي إنشاء تصاميم معمارية أنيقة.

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