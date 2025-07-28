أسعار الحديد والأسمنت والجبس تواصل إرباك الأسواق.. تعرف على التفاصيل كاملة

يترقب الكثير من المواطنين يوميًا أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت والجبس، التي تشهد تفاوتًا ملحوظًا من منطقة لأخرى داخل السوق المصرية.

وكما عودكم موقع "الموجز"، نقدم لكم تحديثًا شاملًا لأحدث أسعار هذه المواد داخل القاهرة، بحسب ما أعلنته المصانع والشركات، وذلك لمساعدة المستهلكين

على المقارنة بين الأسعار واختيار الأنسب من حيث الجودة والتكلفة.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المُعلنة لطن الحديد تُحسب من أرض المصنع، ويُضاف إليها ما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه كضريبة قيمة مضافة ومصاريف نقل.

أما الأسمنت، فيُضاف إلى سعره الأساسي ما بين 100 و200 جنيه للوصول إلى السعر النهائي للمستهلك ، وفيما يلي قائمة الأسعار المحدثة:





أسعار الحديد اليوم (جنيها/طن)

حديد عز: 40385 جنيهًا (ارتفاع 487 جنيهًا)

حديد بشاي: 38500 جنيه

حديد المراكبي: 37500 جنيه

حديد المصريين: 38000 جنيه

حديد العشري: 36200 جنيه

حديد المدينة: 36000 جنيه

حديد الكومي: 35000 جنيه

حديد مصر ستيل: 34000 جنيه

متوسط سعر الحديد الاستثماري: 38494 جنيهًا (ارتفاع 563 جنيهًا)

حجم إنتاج الحديد في مصر:

تُنتج مصر سنويًا نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، و4.5 مليون طن من خام البليت، بينما تستورد قرابة 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

أسعار الأسمنت اليوم (جنيها/طن)

أسمنت الرمادي: 3792 جنيهًا (تراجع 133 جنيهًا)

أسمنت حلوان: 3470 جنيهًا

أسمنت السويدي: 3650 جنيهًا

أسمنت السويس: 3450 جنيهًا

أسمنت الفهد: 3350 جنيهًا

أنواع أخرى من الأسمنت:

الأسمنت المخلوط: من 2800 إلى 3250 جنيهًا

الأسمنت المقاوم: من 3400 إلى 3680 جنيهًا

الأسمنت الأبيض: من 4900 إلى 4950 جنيهًا

فيما يلي تفاصيل أسعار طن الجبس في أبرز الشركات العاملة بالسوق:

جبسينا سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1420 و1520 جنيهًا.

البلاح إكسبريس: يسجل سعر الطن اليوم بين 1370 و1470 جنيهًا.

العامرية: يبدأ السعر من 1320 وحتى 1420 جنيهًا للطن.

السويس: يتراوح سعر الطن بين 1330 و1435 جنيهًا (تم تصحيح الرقم من 14350).

الدولية للجبس: يسجل سعر الطن 1400 جنيه مصري.

نجوم سيناء المعمار: يتراوح سعر الجبس بين 1350 و1400 جنيهًا للطن.

إيكوبات مصر – سيناء: سعر الطن اليوم 1400 جنيه مصري.

سيناء للجبس – نجمة سيناء: يتراوح السعر بين 1400 و1430 جنيهًا للطن.

سيناء للجبس – زهرة سيناء: يتراوح السعر بين 1450 و1470 جنيهًا للطن.

فيما يلي ملخص لأسعار طن الأسمنت الأبيض بسعر المصنع في السوق المصري :

سعر الأسمنت الأبيض العادة: 4,900 جنيه

سعر أسمنت سوبر سيناء: 4,900 جنيه

سعر أسمنت سوبر رويال: 4,950 جنيه

سعر أسمنت رويال العادة: 4,900 جنيه

سعر أسمنت الواحة الأبيض: 4,950 جنيه

ملاحظة: الأسعار المعروضة تشمل النقل وتُطبّق على الكميات التي تبدأ من 30 طنًا.

ملاحظة: الأسعار المذكورة هي تسليم أرض مصنع، ويختلف السعر النهائي للمستهلك بحسب موقع البيع وتكاليف النقل والضرائب المضافة.



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