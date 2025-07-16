ننشر اسعار الحديد والاسمنت والجبس اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

يهتم العديد من المواطنين بشكل يومي بمتابعة أسعار الحديد والإسمنت والجبس، نظرًا لأهمية هذه المواد في تنفيذ مشاريع البناء والتشييد، سواء السكنية أو الإدارية.

في إطار تغطيتنا المستمرة ، يقدم موقع "الموجز" جدولًا مفصلًا يعرض أحدث أسعار الحديد والإسمنت والجبس، مما يوفر للمواطنين معلومات دقيقة تساعدهم في تخطيط مشاريعهم بفعالية، التفاصيل كالتالي:

بالنسبة لـ أسعار الحديد (للطن – تسليم أرض المصنع) جاءت كالتالي :

حديد عز

40350 جنيهًا

حديد بشاي

38500 جنيه

حديد المصريين

38000 جنيه

حديد العتال

39000 جنيه

حديد المراكبي

37500 جنيه

حديد الكومي

35000 جنيه

حديد العشري

36200 جنيه

حديد المعادي

36000 جنيه

حديد الجيوشي

37000 جنيه

حديد بيانكو

37500 جنيه

حديد مصر ستيل

34000 جنيه

حديد سرحان

34500 جنيه

بالنسبة لـ اسعار الأسمنت (للطن – تسليم أرض المصنع) جاءت كالتالي :

أسمنت المسلح

3950 جنيهًا

أسمنت النصر

3850 جنيهًا

أسمنت وادي النيل

3800 جنيه

أسمنت لافارج

3900 جنيه

أسمنت السويدي

3920 جنيه

أسمنت حلوان

3470 جنيه

أسمنت السويس

3450 جنيه

أسمنت الفهد

3350 جنيه

أسمنت المصريين

3400 جنيه

أسمنت أسيوط

3500 جنيه

أسمنت العسكري

3600 جنيه

أسمنت سيناء

3450 جنيه

بالنسبة لـ اسعار الأسمنت الأبيض (للطن – تسليم أرض المصنع) جاءت كالتالي :

من 4900 إلى 4950 جنيهًا حسب النوع والجودة

بالنسبة لـ اسعار الجبس (للطن – تسليم أرض المصنع) جاءت كالتالي :

بلغ متوسط سعر طن الجبس اليوم 1.456 جنيهًا

وأشار متعاملون في السوق إلى أن هذه الأسعار مرشحة للاستمرار في الاستقرار، خاصة في ظل توافر المعروض، واستقرار أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب عدم حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام العالمية مثل البليت والفحم.

وتُعد هذه المستويات السعرية فرصة مناسبة للمقاولين والمطورين العقاريين لضبط تكاليف المشروعات دون مفاجآت في أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية.

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، و100 و200 جنيه للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت والجبس : ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتًا أطول للتص

ماهو الجبس؟

الجبس مادة طبيعية تتكون من ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم وتظهر كمسحوق أبيض يستخدم في البناء والصناعات. يُستخرج من الأرض ويمكن أن يوجد على السطح، وله أنواع عديدة منها الأحمر والأبيض والرمادي. يتصلب عند خلطه بالماء، ويمكن تشكيله بسهولة. يستخدم الجبس في إخفاء عيوب المباني والديكورات الداخلية، ولكنه قد يتسبب في تشققات إذا لم يتم استخدام إسمنت مقاوم لكبريتات الكالسيوم، يتميز بسرعة الجفاف ويتطلب دقة في العمل.

ما هو الأسمنت الأبيض؟

الأسمنت الأبيض هو نوع من الأسمنت يتميز بلونه الأبيض الطبيعي، ويختلف عن الأسمنت البورتلاندي في تكوينه واستخداماته. يُصنع من مزيج خاص من المواد الأولية مثل الحجر الجيري، الرمل الأبيض، الكاولين، الصلصال الصيني، والجص، مما يمنحه لوناً ناصعاً بفضل انخفاض نسبة الشوائب مثل أكسيد الحديد والمنغنيز.

يتميز الأسمنت الأبيض بصلابته ومتانته العالية مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، مما يجعله مناسباً للأعمال التي تتطلب قوة إضافية، مثل ترميم الشقوق والأعمال الزخرفية. يُستخدم أيضاً في تصنيع البلاط، الخرسانة البيضاء، وفي إنشاء تصاميم معمارية أنيقة.

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