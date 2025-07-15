الطن بكام؟ .. ننشر أسعار الحديد والإسمنت في الأسواق المصرية

يشهد قطاع مواد البناء في مصر تقلبات ملحوظة نتيجة للتغيرات الاقتصادية المختلفة، حيث تلعب عوامل العرض والطلب، وسعر صرف الدولار، وتداعيات تعويم الجنيه المصري دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار ، وهذه العوامل مجتمعة تساهم في حالة من عدم الاستقرار المستمر في أسعار الحديد، الأسمنت .

وفي إطار حرص موقع "الموجز" على مواكبة التطورات، ننشر جدولًا محدثًا يوميًا يشمل أسعار هذه المواد في السوق المصري، لتمكين المستهلكين والمتخصصين من متابعة التغيرات والاستفادة من المعلومات الدقيقة لاتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة ، تابعونا للحصول على أحدث المستجدات حول أسعار مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم:

ارتفع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري ليسجل 36,985 جنيهًا، بزيادة قدرها 818 جنيهًا عن أسعار أمس، وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

حديد عز: 40,125 جنيهًا (أعلى سعر في السوق)

حديد المصريين: 38,000 جنيه

حديد بشاي: 38,500 جنيه

حديد المراكبي: 37,500 جنيه

حديد عطية: 37,500 جنيه

حديد العشري: 36,200 جنيه

مصر ستيل: 34,000 جنيه

حديد سرحان: 34,500 جنيه

وتعكس هذه الفروقات اختلاف تكاليف الإنتاج والجودة من شركة لأخرى، ما يؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك.

أسعار الأسمنت اليوم:

في المقابل، شهد سوق الأسمنت حالة من الهدوء النسبي، إذ تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3972 جنيهًا بانخفاض قدره 27 جنيهًا عن أمس، وجاءت أبرز أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت السويدي: 4,300 جنيه

أسمنت المعلم: 4,000 جنيه

أسمنت السهم: 4,150 جنيه

أسمنت الفهد: 4,050 جنيه

أسمنت قنا: 3,650 جنيه

أسمنت السويس: 4,160 جنيه

أسمنت وادي النيل: 4,100 جنيه

أسمنت المخصوص: 4,150 جنيه

أسمنت النصر: 4,120 جنيه

أسمنت مصر بني سويف: 4,150 جنيه

أسمنت سيناء 42.5: 4,130 جنيه

أسمنت حلوان: 4,150 جنيه

أما أسعار الأسمنت الأبيض فجاءت مستقرة عند حدود 4950 جنيهًا للأنواع المعلنة مثل "سوبر سيناء" و"العادة".

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، و100 و200 جنيه للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت والجبس : ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتًا أطول للتص

ما هو الأسمنت الأبيض؟

الأسمنت الأبيض هو نوع من الأسمنت يتميز بلونه الأبيض الطبيعي، ويختلف عن الأسمنت البورتلاندي في تكوينه واستخداماته. يُصنع من مزيج خاص من المواد الأولية مثل الحجر الجيري، الرمل الأبيض، الكاولين، الصلصال الصيني، والجص، مما يمنحه لوناً ناصعاً بفضل انخفاض نسبة الشوائب مثل أكسيد الحديد والمنغنيز.

يتميز الأسمنت الأبيض بصلابته ومتانته العالية مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، مما يجعله مناسباً للأعمال التي تتطلب قوة إضافية، مثل ترميم الشقوق والأعمال الزخرفية. يُستخدم أيضاً في تصنيع البلاط، الخرسانة البيضاء، وفي إنشاء تصاميم معمارية أنيقة.

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