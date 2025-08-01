القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بتروجت استعدادا للموسم الجديد والتشكيل المتوقع

يستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الجمعة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس، وذلك استعدادا لمواجهة نظيره فريق بتروجت مساء بعد غد الأحد، في إطار مواجهاته الودية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق ببطولة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل.

ويسعي ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي إلي خوض ودية ثانية بنفس اليوم لاتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري.

موعد ماتش الأهلي ضد بتروجت

من المنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي الودية ضد بتروجت في التاسعة مساء بعد غد الأحد الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد بتروجت

قرر ريبيرو المدير الفني للأهلي عدم إذاعة مباراة الأهلي ضد بتروجت الودية المقررة مساء بعد غد الأحد وحال تغيير موقفه فسيتم إذاعة المباراة الودية عبر قناة النادي الأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بتروجت

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان -أفشة

خط الهجوم: محمد شريف

الأهلي ضد بتروجت

قائمة الأهلي للموسم الجديد

يرصد الموجز، قائمة الأهلي للموسم الجديد 2025-2026 وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا- مصطفي مخلوف

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - إمام عاشور-محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

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