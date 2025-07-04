الريان القطري يقترب من ضم وسام أبو علي.. أرقام وإنجازات وشروط الصفقة

وسام أبو علي.. في ظل فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تلقى النادي الأهلي المصري عدة عروض رسمية لضم مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، كان أبرزها من نادي الريان القطري، الذي كثف مفاوضاته خلال الأيام الأخيرة لإنهاء الصفقة، ومع تمسك اللاعب برغبته في خوض تجربة جديدة، أصبح رحيله عن القلعة الحمراء وشيكًا، وسط ترقب جماهيري ومفاوضات مالية حاسمة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي

أكدت مصادر داخل الأهلي أن مهاجم الفريق الفلسطيني بات قريبًا من مغادرة النادي، في ظل رغبته القوية في الانتقال، خاصة مع العرض المميز الذي تقدم به نادي الريان القطري، الذي أوفد ممثلًا عنه إلى القاهرة للتفاوض بشكل مباشر مع إدارة الأهلي وإنهاء الإجراءات.

إنجازات وأرقام وسام أبو علي بقميص الأهلي

منذ انضمامه إلى الأهلي، أثبت وسام أبو علي قدراته الهجومية العالية، حيث شارك مع الفريق في 60 مباراة بجميع البطولات، بإجمالي 4244 دقيقة لعب، سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 أهداف لزملائه.

وعلى صعيد البطولات، نجح اللاعب في التتويج مع الأهلي بـ:

لقبي الدوري المصري الممتاز

لقب دوري أبطال إفريقيا

كأس السوبر المصري

كأس القارات الثلاثة

كما تُوّج هدافًا للأهلي في الدوري موسم 2023-2024 بإحرازه 18 هدفًا.



مطالب الأهلي المالية

وضعت إدارة الأهلي شرطًا ماليًا واضحًا لرحيل المهاجم الفلسطيني، حيث لن تقبل بأقل من 10 ملايين دولار نظير الاستغناء عنه، خاصة في ظل تألقه الملفت وحاجة الفريق لتعويضه بصفقة قوية في حال رحيله.

موقف اللاعب من العروض

كشف مصدر مقرب من اللاعب أنه تلقى وعدًا من إدارة الأهلي بالسماح له بالرحيل إذا نجح في جلب عرض مالي يليق باسم الأهلي وقيمته، وأوضح المصدر أن وسام أبو علي يتمسك بالانتقال من «الباب الكبير»، ولا ينوي إثارة أي أزمة حال تعثرت المفاوضات، مؤكدًا أنه سيواصل التزامه الكامل مع الفريق حال لم يصل العرض إلى طموحات الأهلي المالية.

عرض الريان.. فرصة استثنائية

العرض القطري يبدو الأقرب حتى الآن، خاصة وأنه يتضمن راتبًا سنويًا يفوق ما يتقاضاه اللاعب في الأهلي بثلاثة أضعاف على الأقل. ومع رغبة وسام القوية في خوض تحدٍ جديد وتحقيق مكاسب مالية أكبر، قد يمثل عرض الريان محطة مهمة في مسيرته الاحترافية القادمة.

يترقب جمهور الأهلي ما ستؤول إليه المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وسط تمنياتهم بالتوفيق للنجم الفلسطيني وسام أبو علي سواء استمر مع الفريق أو خاض تجربة جديدة خارج أسوار القلعة الحمراء، الرحيل بات أقرب من أي وقت مضى، والقرار النهائي أصبح رهين طاولة المفاوضات بين الأهلي والريان القطري.

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