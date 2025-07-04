محدش يزعل مني.. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد إعلان اعتزاله

في لحظة مؤثرة ومليئة بالمشاعر، أعلن نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا اعتزاله كرة القدم رسميًا، ووجه رسالة صريحة لجمهور النادي الأهلي عقب إسدال الستار على مسيرته الكروية، وذلك خلال ظهوره عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»، ويستعرض الموجز التفاصيل.

رسالة شيكابالا لجمهور الأهلي: «ماحدش يزعل مني»

خلال حواره التليفزيوني، تحدث شيكابالا بصراحة عن علاقته بجماهير الأهلي، قائلاً:«ما حدث من جمهور الأهلي في حقي صعب ومحدش يتحمله. كنت مضطر أرد لأن مفيش حد بيجيب لي حقي، والعلاقة بينهم وبيني كانت كويسة آخر سنة تقريبًا».

وأضاف قائد الزمالك السابق: «أنا اعتزلت، ومش عايز حد يزعل مني، ولا أريد أي خلافات أو خناقات. الرحلة انتهت بكل ما فيها».

لحظة وداع حزينة.. شيكابالا يعلن اعتزاله بالبكاء

شيكابالا لم يتمالك دموعه أثناء إعلان قرار اعتزاله على الهواء مباشرة مساء الخميس، حيث ظهر متأثرًا بشدة وهو يودع المستطيل الأخضر بعد سنوات طويلة قضاها بين جدران نادي الزمالك. وقد تفاعل جمهور الزمالك ومحبي اللاعب مع مشهد بكائه، وانهالت التعليقات المليئة بالدعم والحب على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشوار انتهى ببطولة.. كأس مصر آخر إنجازاته

اختتم شيكابالا مسيرته الناصعة بقيادة الزمالك للتتويج ببطولة كأس مصر على حساب فريق بيراميدز، بعدما نفذ الركلة الترجيحية الأخيرة بنجاح، مانحًا اللقب للفارس الأبيض ومثبتًا مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.

شيكابالا يظهر إعلاميًا عبر «إم بي سي مصر 2»

في خطوة جديدة بعد الاعتزال، وقع شيكابالا عقود انضمامه إلى قناة «إم بي سي مصر 2» للعمل ضمن فريقها الإعلامي، ليبدأ فصلًا جديدًا في حياته المهنية من خلال التحليل الرياضي والظهور الإعلامي، مستغلًا خبرته الطويلة في الملاعب.

تفاعل واسع ودعم كبير

قرار اعتزال شيكابالا أثار موجة من ردود الفعل بين الجماهير والنقاد الرياضيين، حيث وصفه الكثيرون بأنه «موهبة مصرية نادرة» و«أسطورة حقيقية»، فيما أشاد البعض بموقفه الصريح تجاه جماهير الأهلي رغم الخلافات.

أنهى شيكابالا حديثه بتوجيه رسالة إلى كل من دعمه طوال مسيرته:«شكرًا لجمهور الزمالك، شكرًا لكل من وقف بجانبي في أصعب لحظات حياتي.. سأظل دائمًا ابن الزمالك وأفتخر بذلك».

باعتزاله، يغادر شيكابالا الملاعب تاركًا إرثًا رياضيًا وإنسانيًا كبيرًا، مؤكّدًا أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل رحلة حب وعطاء ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الكرة المصرية لعقود قادمة.

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