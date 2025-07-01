الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على تعاقده مع البلجيكي فيريرا لقيادة الفريق

اقترب نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، في إطار استعدادات القلعة البيضاء للموسم الكروي الجديد 2025/2026، ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة إدارة النادي لإعادة بناء الفريق على أسس فنية مستقرة، بعد مواسم مضطربة على المستوى الفني والإداري.

ويعرض لم الموجز التفاصيل .

تفاصيل العقد

بحسب مصادر مطلعة من داخل إدارة الزمالك، فإن التعاقد مع فيريرا سيمتد لمدة موسمين قابلين للتجديد، مع راتب شهري قدره 40 ألف دولار للمدير الفني، إلى جانب 10 آلاف دولار لباقي أعضاء الجهاز المعاون، ليصل إجمالي الراتب الشهري إلى 50 ألف دولار.

ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا يُلزم الطرف الذي يقرر إنهاء التعاقد بدفع قيمة 3 أشهر من الراتب، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في تحقيق الاستقرار الفني وتفادي سيناريوهات الرحيل المفاجئ للمدربين كما حدث في تجارب سابقة.

الجهاز الفني المساعد

ومن المقرر أن يصطحب فيريرا معه 4 مساعدين أجانب، تشمل مدربًا عامًا، ومحلل أداء، ومعدًا بدنيًا، ومدربًا لحراس المرمى، بينما سيتواجد في الجهاز عنصر مصري، وقد تم ترشيح حازم إمام ليكون جزءًا من الطاقم، لما يتمتع به من خبرة كبيرة وانتماء للنادي.

خطة الوصول والتقديم

من المنتظر أن يصل فيريرا إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، على أن يُعقد مؤتمر صحفي رسمي في مقر نادي الزمالك للإعلان عن تفاصيل التعاقد أمام وسائل الإعلام، ويبدأ المدير الفني الجديد مهامه فورًا بعقد جلسات مع اللجنة الفنية والإدارة لوضع خارطة طريق الموسم المقبل.

أهداف المرحلة المقبلة

تهدف إدارة الزمالك إلى منح المدرب الجديد الصلاحيات الفنية الكاملة، مع التركيز على بناء فريق شاب قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، والاعتماد على عناصر من قطاع الناشئين بالتوازي مع تدعيم الصفوف بلاعبين مميزين، ومن الملفات المطروحة على طاولة فيريرا فور وصوله: تحديد قائمة الراحلين، وتقييم أداء اللاعبين، ووضع خطة الإعداد للموسم الجديد، فضلًا عن حسم صفقات جديدة في مراكز محددة مثل قلب الدفاع والجناح الأيمن.

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