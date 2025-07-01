موعد مباراة الهلال ضد فلومينينسي بدور الـ 8 بمونديال الأندية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة الهلال ضد فلومينينسي ، التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يسعي فريق الهلال لتحقيق الفوز لضمان مواصلة مشواره نحو نصف نهائي البطولة خاصة بعد تحقيقه مفاجأة كبيرة بالإطاحة بمانشستر سيتي في دور الـ 16 بينما يسعي فلومينينسي لتحقيق الفوز هو الأخر وإقصاء الهلال خارج البطولة.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد فلومينينسي

قمة فريق فلومينينسي ضد نظيره فريق الهلال السعودي، التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فى العاشرة من مساء الجمعة المقبل 4 يوليو، بتوقيت القاهرة، على ملعب "كامبنج وورلد".

القنوات الناقلة لقمة الهلال السعودي ضد فلومينينسي

يتم نقل مباراة فريق فلومينينسي ضد الهلال السعودي، ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

الهلال السعودي ضد فلومينينسي

التشكيل المتوقع لقمة الهلال السعودي ضد فلومينينسي

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لمباراة الهلال السعودي ضد فلومينينسي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - ناصر الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - ماركوس ليوناردو - مالكوم.

تشهد بطولة كأس العالم للأندية تقسيم الفرق الـ 32 المشاركة بالبطولة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في الموعد المحدد في 13 يوليو الجاري.

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