التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس بدور الـ 16 بمونديال الأندية

جماهير كرة القدم حول العالم، تترقب قمة نارية تجمع فريق ريال مدريد ضد يوفنتوس ، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يسعي فريق ريال مدريد للتتويج بلقب مونديال الأندية عبر تحقيق الفوز ضد يوفنتوس لضمان مواصلة مشواره نحو اللقب بينما يسعي يوفنتوس لإقصاء النادي الملكي ومواصلة مشواره لأبعد مدي بالبطولة.

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد يوفنتوس

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ضد يوفنتوس ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لـ يوفنتوس ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: نيكولو سافونا - بيير كالولو - لويد كيلي

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - ويستون ماكيني - كوستا - كروستك

خط الهجوم: تيون كووبميينيرز - نيكولاس جونزاليس - دوسان فلاهوفيتش

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس

مواجهة فريق ريال مدريد ضد نظيره يوفنتوس، التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق مساء غدا الثلاثاء 1 يوليو المقبل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد يوفنتوس

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس

يتم نقل مباراة فريق ريال مدريد ضد يوفنتوس، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

تشهد بطولة كأس العالم للأندية هذا العام نسخة تاريخية يشارك بها 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

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