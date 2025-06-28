القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس بدور الـ 16 بمونديال الأندية

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة ساخنة تجمع فريق ريال مدريد ضد يوفنتوس ، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يبحث فريق ريال مدريد عن التتويج بلقب البطولة ويسعي لتحقيق الفوز ضد يوفنتوس لضمان مواصلة مشواره نحو اللقب بينما يسعي يوفنتوس لإقصاء النادي الملكي ومواصلة مشواره لأبعد مدي بالبطولة.

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ضد يوفنتوس

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ضد يوفنتوس ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لـ يوفنتوس ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: نيكولو سافونا - بيير كالولو - لويد كيلي

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - ويستون ماكيني - كوستا - كروستك

خط الهجوم: تيون كووبميينيرز - نيكولاس جونزاليس - دوسان فلاهوفيتش

موعد ماتش ريال مدريد ضد يوفنتوس

قمة فريق ريال مدريد أمام نظيره يوفنتوس، التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق مساء الثلاثاء المقبل 1 يوليو المقبل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد يوفنتوس

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد يوفنتوس

يمكنك متابعة مباراة فريق ريال مدريد ضد يوفنتوس، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

نسخة تاريخية من مونديال الأندية

تعد بطولة كأس العالم للأندية هذا العام نسخة تاريخية حيث تشهد مشاركة 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف