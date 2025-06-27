موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس بدور الـ 16 بمونديال الأندية

تترقب جماهير كرة القدم، قمة نارية تجمع فريق ريال مدريد ضد يوفنتوس ، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز لضمان مواصلة مشوار البطولة والتأهل لدور الـ 8 بينما يسعي يوفنتوس لإقصاء النادي الملكي ومواصلة مشواره بالبطولة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس

مباراة فريق ريال مدريد ضد يوفنتوس، التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق مساء الثلاثاء 1 يوليو المقبل في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مواجهة ريال مدريد ضد يوفنتوس

يتم نقل قمة فريق ريال مدريد ضد يوفنتوس، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة.

التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد ضد يوفنتوس

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، روديجير، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

ريال مدريد ضد يوفنتوس

تشكيل يوفنتوس ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: نيكولو سافونا - بيير كالولو - لويد كيلي

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - ويستون ماكيني - كوستا - كروستك

خط الهجوم: تيون كووبميينيرز - نيكولاس جونزاليس - دوسان فلاهوفيتش

تشهد بطولة كأس العالم للأندية تقسيم الفرق الـ 32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

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