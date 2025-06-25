موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة.. قرارات مصيرية لـ ريبيرو استعدادا للموسم المقبل

تعود بعثة النادي الأهلي، إلي القاهرة في الرابعة مساء اليوم الأربعاء عقب الخروج من منافسات مونديال الأندية عقب التعادل أمام بورتو البرتغالي في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة ‏كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

قرارات مصيرية لـ ريبيرو في الأهلي

قرر خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة لمدة 18 يوما عقب العودة للقاهرة وذلك قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد وهناك أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجي للفريق في إحدي الدول الأوروبية.

كما قرر ريبيرو الإبقاء علي أليو ديانج داخل صفوف الفريق خلال الموسم القادم وقال ريبيرو أن الأهلي أظهر قدراته الحقيقية في المباراة الختامية بمرحلة المجموعات، وأشاد ريبييرو بجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق خاض مبارياته وكأنه في القاهرة بسبب ‏الحضور الجماهيري الكبير، وهو الأمر المذهل، ودورهم كان كبيرًا في إشعال حماس اللاعبين.

الأهلي ضد بورتو

تعادل الأهلي في ختام مشواره بمونديال الأندية ضد بورتو بأربعة أهداف لكل منهما، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين يحتل بهم المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس،

تشكيل الاهلى ضد بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي ضد نظيره فريق بورتو وجاء كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي.

الأهلى ضد بورتو

قائمة الأهلي بمونديال الأندية

حراس المرمي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا - زيزو.

خط الهجوم: وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر - جراديشار-تريزيجيه- أشرف بن شرقي - حسين الشحات.

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