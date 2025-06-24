رسالة إمام عاشور للاعبي الأهلي بعد وداع المونديال وموعد عودته للمباريات

أشاد إمام عاشور، نجم وسط النادى الأهلي، بزملائه وجماهير ناديه ووجه لهم التحية بعد انتهاء رحلة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمى على منصة "إنستجرام" صورة للاعبى الأهلى من مباراة بورتو، وعلق: "كل التحية والتقدير ليكم على الأداء الرجولى فى ماتش ملحمى".

وأضاف: "شرفتونا يا أخواتى، وشكرا لجمهور النادى الأهلى اللى ورانا فى كل حتة".

تطورات إصابة إمام عاشور وموعد عودته للمباريات

تعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة فريق إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية، وخضع لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات بأمريكا ومن المنتظر عودة اللاعب لتدريبات الفريق خلال شهرين.

تعادل الأهلي ضد بورتو 4-4 بمونديال الأندية

اختتم الأهلي مشواره في مونديال الأندية بالتعادل ضد بورتو بأربعة أهداف لكل منهما، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين يحتل بهم المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس،

الاهلي ضد بورتو

موعد مباراة الاهلي أمام بورتو

أقيمت مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بورتو، التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مواجهة الاهلي أمام بورتو

تم نقل قمة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بورتو ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

تشكيل الاهلى ضد بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي ضد نظيره فريق بورتو وجاء كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي.

قائمة الأهلي بمونديال الأندية

حراس المرمي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا - زيزو.

خط الهجوم: وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر - جراديشار-تريزيجيه- أشرف بن شرقي - حسين الشحات.

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