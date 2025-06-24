تعليق ريبيرو علي وداع الأهلي لمونديال الأندية بعد التعادل أمام بورتو 4-4

علق خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تعادل فريقه أمام بورتو البرتغالي في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة ‏كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الفريق قدم مباراة جيدة ‏للغاية.‏

وقال ريبييرو أن الفريق حاول السيطرة على مجريات اللعب أمام بورتو وأتيحت له العديد من ‏الفرص التي كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا، وأظهر الأهلي قدراته الحقيقية في المباراة الختامية بمرحلة المجموعات، وأشاد ريبييرو بجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق خاض مبارياته وكأنه في القاهرة بسبب ‏الحضور الجماهيري الكبير، وهو الأمر المذهل، ودورهم كان كبيرًا في إشعال حماس اللاعبين.

تعادل مثير بين الأهلي وبورتو 4-4 بمونديال الأندية

اختتم الأهلي مشواره في مونديال الأندية بالتعادل ضد بورتو بأربعة أهداف لكل منهما، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين يحتل بهم المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس،

موعد مباراة الاهلي أمام بورتو

أقيمت مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بورتو، التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مواجهة الاهلي أمام بورتو

تم نقل قمة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بورتو ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

تشكيل الاهلى ضد بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي ضد نظيره فريق بورتو وجاء كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، حسين الشحات، وسام أبو علي.

الأهلى ضد بورتو

قائمة الأهلي بمونديال الأندية

حراس المرمي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا - زيزو.

خط الهجوم: وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر - جراديشار-تريزيجيه- أشرف بن شرقي - حسين الشحات.

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