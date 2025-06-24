الشناوي يُشعل الحماس قبل موقعة بورتو.. الأهلي يسعى لاستعادة هيبته

في أجواء مشحونة بالحماس والترقب، يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في إطار سعيه لعبور عنق الزجاجة والعودة إلى المسار الصحيح بعد أداء باهت أثار تساؤلات الجماهير، ويستعرض الموجز التفاصيل.

قائد الأهلي يطلق صيحة إنذار: "مش جايين نشارك وخلاص!"

داخل معسكر الفريق بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، عقد محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، جلسة نارية مع زملائه، وجه خلالها رسائل واضحة وحاسمة. وجاءت كلماته حادة وحماسية حين قال:

"إحنا جايين نشارك وخلاص؟! إيه اللي قدمناه في البطولة؟! ولا هدف لحد دلوقتي.. والنسخة دي هي الأسوأ لينا قدام المرمى!"

وشدد الشناوي على ضرورة القتال حتى اللحظة الأخيرة في مباراة بورتو، معتبرًا إياها "فرصة أخيرة" لإثبات الذات واستعادة صورة الأهلي كبطل أفريقيا أمام أنظار العالم، مؤكدًا:"مش هنعدي بمستوى كويس وبس، عايزين نكسب ونسجل ونفرّح الناس اللي ورا الشاشات!"

تعليمات فنية دقيقة من ريبيرو قبل موقعة بورتو

وفي إطار التحضيرات للمواجهة المنتظرة، عقد البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، وركّز خلالها على خطة اللعب والتكليفات الفردية لكل لاعب، مع عرض نقاط القوة والضعف في صفوف بورتو.

ريبيرو شدد على ضرورة التركيز والانضباط طوال المباراة، محذرًا من أي تهاون أو أخطاء قد تكلف الفريق خروجه المبكر من البطولة.

بن شرقي في التشكيل الأساسي.. تغييرات مرتقبة في الهجوم

من جانبه، كشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي عن التشكيل الأقرب للمباراة، حيث تقرر الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي منذ البداية، على حساب محمود حسن تريزيجيه، لتعزيز القوة الهجومية الحمراء.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، يحيى عطية الله، أشرف داري، أحمد بيكهام

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي، أشرف بن شرقي



ضغوط جماهيرية وقرار مفاجئ من فيفا

وتأتي هذه المواجهة وسط ضغوط جماهيرية هائلة على الفريق، بعد الأداء الباهت في الجولتين السابقتين، وعدم تسجيل أي أهداف حتى الآن، كما تلقى الأهلي صدمة قبل اللقاء بعد قرار مفاجئ من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، زاد من حالة القلق داخل البعثة.

الأهلي في اختبار حاسم.. لا بديل عن الفوز

مباراة بورتو تمثل مفترق طرق في مسيرة الأهلي في البطولة، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة والتأهل إلى الأدوار التالية، الفريق بحاجة ماسة إلى استعادة الروح القتالية المعهودة، وتقديم أداء مشرف يعكس قيمة بطل القارة السمراء.

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