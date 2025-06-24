نادر السيد: الشناوي بريء من تعادل الأهلي أمام بورتو.. وبالميراس نجا بالحظ

دافع نادر السيد، الحارس الدولي السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، عن محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لا يتحمّل مسؤولية التعادل الذي انتهت به مباراة الأهلي وبورتو في البطولة الودية المقامة حاليًا، معتبرًا أن الأداء الجماعي هو ما يحدد نتيجة المباراة، وليس خطأ فردي من لاعب واحد.

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أداء جيد وتدخلات ناجحة

وقال السيد في تصريحات إعلامية إن الشناوي قدّم مباراة جيدة، وكان له تدخلات ناجحة في أوقات حساسة من اللقاء، مشددًا على أن الهدف الذي سكن مرمى الأهلي لا يمكن اعتباره نتيجة خطأ واضح من الحارس، بل هو نتاج ثغرات دفاعية سمحت لبورتو بالوصول إلى مرمى الفريق.

وأضاف: "الشناوي من أبرز حراس القارة الإفريقية، ولا يصح أن يُحمَّل نتيجة مباراة متكاملة، وهو قائد في الملعب ويمتلك شخصية قوية، وقدرة على بثّ الطمأنينة في الدفاع".

مشكلة الأهلي جماعية

وأشار نادر السيد إلى أن الأهلي بدأ اللقاء بقوة وهدد مرمى بورتو أكثر من مرة، وكان قريبًا من مضاعفة النتيجة، لكن غابت الفاعلية الهجومية وظهر التراجع في الأداء في الدقائق الأخيرة، وهو ما استغله الفريق البرتغالي ليخطف هدف التعادل.

بالميراس فاز بالحظ لا بالأداء

وفي سياق آخر، تحدّث نادر السيد عن فريق بالميراس البرازيلي، الذي حقق فوزًا صعبًا في مباراته الأخيرة ضمن نفس البطولة، مؤكدًا أن الفريق لم يكن الأفضل في الأداء، بل كان محظوظًا للغاية لعدم استقبال أهداف في أكثر من فرصة خطيرة.

أخطاء دفاعية وإنقاذ بالحظ

وتابع: "شاهدنا بالميراس يُعاني في الثلث الدفاعي، وكانت هناك فجوات واضحة في خطوطه الخلفية، لكن التوفيق وقف إلى جانبه، في حين أن الفريق الخصم أضاع أكثر من هدف محقق أمام المرمى".

نداء لتطوير الأداء الجماعي

وختم السيد حديثه قائلاً: "كرة القدم لا تعترف دائمًا بالأداء، بل بالنتائج، وبالميراس مثال على ذلك، أما الأهلي، فعليه العمل على تطوير الأداء الجماعي، وليس تحميل فرد واحد مسؤولية أي نتيجة".

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