موعد مباراة صن داونز ضد فلومينينسى بمونديال الأندية والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير القارة السمراء، قمة نارية تجمع فريق صن داونز ضد فلومينينسى ، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستحدد بشكل حاسم مستقبل الفريق بالبطولة.

لا بديل أمام صن داونز سوي تحقيق الفوز ضد فلومينينسى في الجولة الثالثة من مبارياته ضمن مجموعته التي تضم كذلك بوروسيا دورتموند وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، إذ يمتلك الفريق الجنوب أفريقي ثلاث نقاط فقط في رصيده.

بينما يدخل فلومينينسي اللقاء بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط إثر فوزه في الجولة الثانية على أولسان بنتيجة 4-2، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.

موعد ماتش صن داونز ضد فلومينينسي

مباراة فريق صن داونز ضد فلومينينسي، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق مساء اليوم 25 يونيو الجاري في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مواجهة صن داونز ضد فلومينينسي

يتم نقل قمة فريق صن داونز ضد فلومينينسي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة.

التشكيل المتوقع لمواجهة صن داونز ضد فلومينينسي

يرصد الموجز، تشكيل صن داونز ضد فلومينينسي ويأتي كالتالي..

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل صن داونز كما يلي..

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موادو، كيكانا، كوبيدو، لونجا.

خط الوسط: آليندي، ثيمبا زواني، موكوينا.

خط الهجوم: ريبيرو، راينرز، ماثيوس.

صن داونز ضد فلومينينسي

تشكيل فلومينينسي المتوقع ضد صن داونز

حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: تياجو سيلفا، فراتيس، ريني، تشافير.

خط الوسط : هيركوليس، نونانتو، مارتينيلي.

خط الهجوم: إيفيرالدو، آرياس، كانوبيو.

وقد أشاد المدير الفني لفريق صن داونز ميجيل كاردوزو بمستوي فريقه ضد بوروسيا دورتموند وقال أن الفريق قدم مستوى مشرفا أمام أحد كبار أوروبا، حيث قال في تصريحات نشرها موقع "فيفا":" كانت تجربة صعبة للاعبين، نضجنا كثيرًا خلال اللقاء، بإمكاننا المنافسة، وأظهرنا ذلك على أرض الملعب، وأننا لا نشعر بالخوف، تحلينا بالشجاعة ووصلنا لأقصى حد، اليوم حظينا باحترام من العالم".

بينما يراهن المدرب فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي علي الفوز ضد صن داونز معتمدا على مجموعة من النجوم، أبرزهم الثنائي الهجومي جون كينيدي وجيرمان كانو، وتحركات المخضرم مارسيلو، إلى جانب أندريه وسامويل كزافييه في خط الوسط.

وقد يكفي فلومينينسي التعادل أو حتى الخسارة بفارق ضئيل لضمان التأهل، اعتمادًا على نتيجة المباراة الأخرى.

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