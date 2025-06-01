التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال اليوم

عشاق كرة القدم، علي موعد مع قمة ساخنة تجمع فريق بيراميدز ضد صن داونز ، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق بيراميدز عن الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي خلال لقاء الإياب الذي يجمعه بصن داونز في القاهرة اليوم للتتويج باللقب للمرة الأولي في تاريخه ومازالت تطبق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في البطولات الأفريقية.

التشكيل المتوقع لماتش بيراميدز أمام صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق بيراميدز ضد صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

التشكيل المتوقع لماتش صن داونز أمام بيراميدز

حراسة المرمى: رونين ويليامز.

خط الدفاع: أوبري موديبا- موسى ليبوسا- هلومفو كيكانا- خوليسو موداو.

خط الوسط: ثابيلو مورينا- جايدن آدامز- مارسيلو أليندي- تيبوهو موكوينا.

خط الهجوم: لوكاس ريبيرو- بيتر شالوليلي.

بيراميدز ضد صن داونز

موعد ماتش بيراميدز أمام صن داونز

مواجهة فريق بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 1 يونيو الجاري.

مشاهدة ماتش بيراميدز أمام صن داونز

يمكنك مشاهدة قمة فريق بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

طاقم تحكيم قمة بيراميدز ضد صن داونز

يقود الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، ويعاونه جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين.

وعلى تقنية الفيديو يظهر الغاني دانيال لاريا، بمساعدة كل من ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

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