القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد الهلال بدور الـ 16 بمونديال الأندية

عشاق كرة القدم، علي موعد مع المتعة والإثارة عبر متابعة مباراة فريق مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي، التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يبحث فريق مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز لضمان مواصلة مشوار البطولة والتأهل لدور الـ 8 بينما يسعي الهلال السعودي لتحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء المان سيتي خارج البطولة.

موعد قمة مانشستر سيتي أمام الهلال السعودي

مواجهة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق الهلال السعودي، التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق الثلاثاء 1 يوليو المقبل في الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة ماتش مانشستر سيتي أمام الهلال السعودي

يتم بث مباراة فريق مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبرمنصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي

التشكيل المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي

يرصد الموجز، التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيز، أكانجي، دياز وأيت نوري.

خط الوسط: رودري، رايندرز وبرناردو.

خط الهجوم: عمر مرموش، سافينيو ودوكو.

تشكيل الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - ناصر الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - ماركوس ليوناردو - مالكوم.

تشهد بطولة كأس العالم للأندية تقسيم الفرق الـ 32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف