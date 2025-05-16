عمر مرموش: اللعب في مانشستر سيتي كان حلمًا تحقق لي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عبر المهاجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف النادي الإنجليزي، معربًا عن فخره باللعب لفريق يعتبره من أفضل الأندية في العالم، وتأتي تصريحات مرموش قبيل مواجهة فريقه المقبلة ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي ستُقام يوم السبت على ملعب ويمبلي.

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الانتقال إلى مانشستر سيتي: حلم تحقق

انضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025، بعد انتقاله من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ورغم تجاربه الناجحة في ألمانيا، أكد مرموش أن اللعب في إنجلترا مع فريق بحجم مانشستر سيتي كان حلمًا تحقق له، وأضاف: "كان من الرائع اللعب في ألمانيا مع فريق مثل آينتراخت فرانكفورت، لكنني الآن أحب اللعب هنا في إنجلترا أكثر".

مانشستر سيتي هو النادي المثالي

وتحدث مرموش عن سعادته بالتواجد في مانشستر سيتي، قائلاً: "كنت أحلم بالوصول إلى هذه المرحلة، وفي نفس الوقت كنت أعلم أنني في يوم من الأيام سألعب في نادٍ مثل هذا، مانشستر سيتي هو النادي المثالي لي، إنه نادٍ لا يُصدّق، في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة، أعتقد أنه من أفضل الأندية في العالم".

حياة مرموش في مانشستر

وتابع مرموش حديثه عن الحياة في مدينة مانشستر، مشيرًا إلى أنه يشعر بالراحة والدفء في المدينة قائلاً: "مانشستر مدينة جميلة جدًا، تعجبني، إنها مريحة ودافئة، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها، مطاعم رائعة، أنا مستمتع بالحياة هنا".

أداء مرموش في كأس الاتحاد الإنجليزي

حتى الآن، شارك مرموش في ثلاث مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر ،كما أظهر تألقًا ملحوظًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث شارك في 14 مباراة وسجل 6 أهداف.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا السبت على ملعب ويمبلي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويتطلع مرموش وفريقه لتحقيق الفوز بالبطولة، وهو ما سيشكل خطوة كبيرة في مسيرته الاحترافية مع السيتي.

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