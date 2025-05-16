التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد بتروجت في الدوري

يترقب عشاق الكرة المصرية، قمة فريق بيراميدز ضد بتروجت ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق بيراميدز عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق بتروجت لاستعادة موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، في ظل الصراع الشرس مع النادي الأهلي علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد بتروجت

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع ضد بتروجت ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

موعد قمة بيراميدز ضد بتروجت

يلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت الموافق 17 مايو الجاري.

بيراميدز ضد بتروجت

مشاهدة قمة بيراميدز ضد بتروجت

يمكنك متابعة قمة فريق بيراميدز ضد بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد بتروجت

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد بتروجت ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (52 نقطة)

2- بيراميدز (50 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (37 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (36 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (31 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (23 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- طلائع الجيش - 26 نقطة

4- إنبي - 24 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

6- سموحة - 23 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- مودرن سبورت - 19 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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