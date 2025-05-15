رسميًا خلال ساعات.. الأهلي يحسم صفقة المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو

أصبح المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو قريبًا من تولي مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفًا للسويسري مارسيل كولر، حيث يُنتظر الإعلان الرسمي عن التعاقد معه اليوم الخميس، وبعد رحلة طويلة مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، يستعد ريفيرو لبدء مشواره الجديد في مصر مع الفريق الأحمر.

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الإعلان الرسمي في الساعات القادمة

في تصريحات إذاعية عبر محطة "Radio947" الجنوب أفريقية، أكد ريفيرو أنه من المتوقع إعلان التعاقد مع الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، وأشار إلى استعداداته الكاملة لتحمل المسؤولية، مشددًا على أنه على الرغم من عدم شعوره بكامل الطاقة في الوقت الراهن، إلا أنه ملتزم بالعمل الجاد لخدمة النادي الأهلي.

وأضاف المدرب الإسباني أن طاقمه المساعد سيضم كارلوس نودار، الذي عمل معه في تجاربه السابقة داخل إسبانيا وأثناء فترة تدريبه في جنوب أفريقيا.

أورلاندو بايرتس يودع ريفيرو

كان نادي أورلاندو بايرتس قد أعلن عن رحيل ريفيرو عن الفريق، حيث جاء القرار استجابةً لرغبة المدرب في الانتقال لتدريب نادٍ آخر، وقد ودعته جماهير النادي بطريقة مؤثرة بعد مباراته الأخيرة مع الفريق، حيث رفع اللاعبون لافتات شكر له، بينما وجه هو رسالة وداعية مؤثرة قال فيها: "لن يكون الوداع سهلًا، ولكنني سأظل دائمًا ممتنًا للجماهير وللنادي."

الخطوة المقبلة مع الأهلي

تأتي خطوة التعاقد مع ريفيرو عقب القرار الذي اتخذته إدارة النادي الأهلي بإنهاء التعاقد مع مارسيل كولر بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي، وبناءً على ذلك، تم تعيين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد، ليكون ريفيرو هو الخيار الذي تم التوصل إليه بعد مشاورات عديدة.

ووصل ريفيرو إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس لاستكمال إجراءات التعاقد مع الأهلي، وكان في استقباله سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي وأسامة هلال، مسؤول الأسكاوتنج بالنادي.

تطلعات الجماهير مع المدرب الجديد

بعد فترة صعبة مر بها الفريق هذا الموسم، يأمل جمهور الأهلي أن يحقق المدرب الإسباني النجاح في فترته مع الفريق، ومن المتوقع أن يبذل ريفيرو أقصى جهده لتحقيق الاستقرار الفني واستعادة البطولات التي غابت عن الفريق في الآونة الأخيرة.

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