كولر يقلب الطاولة.. رفض ودي للخطيب ومطالبة بمستحقات كاملة تشعل الأهلي

في مشهد يعكس تصاعد التوتر داخل القلعة الحمراء، رفض المدير الفني السويسري مارسيل كولر محاولات الحل الودي التي تقدم بها محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، معلنًا تمسكه بالحصول على كافة مستحقاته المالية بعد تزايد الخلافات بين الطرفين.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .

بداية التوتر: معسكر الصيف

التوتر بدأ منذ معسكر صيف 2024، حين طلب كولر إقامة معسكر خارجي في أوروبا أو إحدى الدول العربية، ولكن الإدارة رأت أن المعسكر يجب أن يُقام داخل مصر لأسباب مالية، ما أثار امتعاض كولر، الذي اعتبر ذلك تجاهلًا لرؤيته الفنية.

صدام الميركاتو الشتوي

الخلاف تجدد خلال الميركاتو الشتوي 2025، حيث طالب كولر بالتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، لكن الإدارة رفضت الدخول في صفقات مرتفعة القيمة، ما تسبب في فشل بعض التعاقدات، ودفع كولر للشعور بقيود إدارية تحاصره.

ملف الإعارات يزيد التوتر

في سياق موازٍ، أصر الخطيب على إعادة لاعبين معارين مثل أليو ديانج وأحمد عبد القادر، في حين رفض كولر ذلك بدعوى عدم الحاجة الفنية لهم، مما زاد من الفجوة بينه وبين الإدارة.

الخطيب يعرض حلولًا ودية

وفي محاولة لإنهاء الأزمة، قدم الخطيب مبادرات ودية لتسوية الموقف بعيدًا عن الإعلام، لكن كولر رفضها، متمسكًا بالحصول على مستحقاته المالية كاملة، معتبرًا أنه لم يُمنح الدعم الكامل خلال فترة عمله.

مخاوف من تداعيات الأزمة

هذه الأزمة باتت تهدد استقرار الأهلي الفني والإداري، في ظل ارتباط الفريق بمنافسات قارية ومحلية حاسمة، وهناك قلق متزايد من تأثيرها على أداء الفريق في المرحلة المقبلة.

الجمهور في قلب العاصفة

وسط هذه الأزمات، لم يكن جمهور الأهلي بعيدًا عن المشهد، بل أصبح جزءًا فاعلًا في تصعيد الجدل. فقد انقسمت آراء الجماهير بين مؤيد لكولر باعتباره صانع إنجازات الفريق في السنوات الأخيرة، ومعارض لطريقة تعامله مع الإدارة، واعتباره متشددًا في مطالبه، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، اشتعلت النقاشات بين المطالبين برحيل كولر وتعيين مدرب بديل قادر على العمل بتوافق إداري، وبين من يرى أن المشكلة الحقيقية تكمن في طريقة إدارة النادي للملفات الفنية، وتدخلها غير المبرر في صلاحيات الجهاز الفني.

وإذا لم يُحتوَ الموقف سريعًا، فإن القلعة الحمراء قد تشهد عاصفة غير مسبوقة في عهد الخطيب ،وبين مدرب ناجح وإدارة متحفظة، يبقى السؤال: من يُنقذ الأهلي من هذا الانقسام؟

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