تفاصيل رحيل كولر المرتقب من الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

في تطور درامي مثير داخل أروقة النادي الأهلي، بات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على أعتاب الرحيل، بعد توديع دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع صن داونز بهدف لكل فريق على ملعب القاهرة الدولي، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

الخروج من الحلم الإفريقي يهز استقرار الجهاز الفني

شهدت مواجهة الأهلي وصن داونز لحظة فارقة في مشوار الفريق القاري، حيث لم يكن التعادل كافيًا لتأهل الفريق الأحمر، ما أثار موجة غضب عارمة في الشارع الكروي وبين صفوف جماهير الأهلي، التي كانت تعلق آمالًا كبيرة على التتويج باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي.

مصدر مطلع من داخل إدارة النادي الأهلي كشف أن مجلس الإدارة يتجه بقوة لاتخاذ قرار عاجل بإقالة مارسيل كولر من منصبه، خاصة بعد الإخفاق في تحقيق الهدف الأهم هذا الموسم، وهو حصد دوري أبطال إفريقيا.

شرط جزائي واستعداد لمرحلة جديدة

أشار المصدر إلى أن إقالة كولر تتطلب دفع راتب شهرين كشرط جزائي، وهو ما أبدت الإدارة استعدادها الكامل لتنفيذه من أجل إنهاء العلاقة مع المدرب السويسري بشكل ودي، وتقديم الشكر له على الفترة التي قاد فيها الفريق، وحقق خلالها عدة نجاحات محلية.

وأوضح أن الإدارة لا ترغب في إضاعة المزيد من الوقت، وتسعى لسرعة التعاقد مع مدير فني جديد يكون جاهزًا لقيادة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية المقبلة، وسط ترشيحات قوية تصب في مصلحة المدرب الألماني ماركو روزه، الذي بات أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الأهلي.

جماهير غاضبة وإدارة تبحث عن حلول

الخروج القاري لم يكن فقط ضربة فنية، بل تسبب في اهتزاز الثقة بين الجماهير والإدارة، مما يفرض على الأخيرة ضرورة التحرك سريعًا لاستعادة الاستقرار داخل صفوف الفريق، خاصة في ظل استمرار المنافسة على البطولات المحلية.

يُذكر أن كولر تولى تدريب الأهلي في سبتمبر 2022، وقاد الفريق لتحقيق عدد من الألقاب، من بينها دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، بالإضافة إلى الدوري المصري وكأس مصر، إلا أن الإخفاق القاري الأخير قد أنهى فترته مع الفريق الأحمر.

ماركو روزه.. الوجهة القادمة للأهلي؟

مع اقتراب رحيل كولر، تبرز التساؤلات حول البديل المحتمل، حيث تؤكد مصادر أن ماركو روزه، المدير الفني السابق لفريق لايبزيج الألماني، هو الأقرب لقيادة الأهلي خلال المرحلة المقبلة، في ظل امتلاكه سيرة ذاتية قوية وخبرة كبيرة في المنافسات الأوروبية.

كل الأنظار تتجه الآن نحو قرار الإدارة الرسمي، والذي سيحدد ملامح مستقبل الفريق الأحمر في الموسم القادم، فهل يكون روزه هو الرجل المناسب للعبور بالأهلي إلى حقبة جديدة من البطولات؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة في الساحة الرياضية.. جوزيه جوميز يدخل دائرة اهتمامات الأهلي



ضياء السيد: كولر وضع الإدارة في مأزق وما يحدث بـ الأهلي يعاني منه كبار أوروبا(خاص)

