مفاجأة في الساحة الرياضية.. جوزيه جوميز يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

مفاوضات الأهلي مع جوميز بدأت قبل أشهر

في تطور مفاجئ داخل أروقة الكرة المصرية، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاوضات جادة بين النادي الأهلي والمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الفتح السعودي. وأوضح عبد الجواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه المفاوضات ليست جديدة، بل بدأت منذ ما يقرب من أربعة أشهر، مما يؤكد أن إدارة الأهلي كانت تضع اسم جوميز ضمن أولوياتها في حال الاستغناء عن المدير الفني الحالي، السويسري مارسيل كولر.

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الفتح السعودي يحسم الجدل بشأن رحيل جوميز

موقف الفتح في جدول الدوري

يحتل نادي الفتح المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط، ويستعد الفريق لمواجهة صعبة أمام اتحاد جدة، متصدر الدوري برصيد 65 نقطة، في لقاء مرتقب ضمن منافسات الجولة 28 من البطولة.

الأهلي يدرس البدائل مبكرًا

تأتي هذه التحركات من جانب الأهلي في إطار سعي الإدارة إلى تأمين بديل جاهز في حال رحيل كولر، خاصة مع تراجع الأداء في بعض المباريات الأخيرة وارتفاع سقف الطموحات لدى جماهير القلعة الحمراء، التي تطالب دائمًا بالبطولات والأداء القوي.

وفي ظل المنافسة الشرسة على الساحة الكروية العربية، يبدو أن النادي الأهلي يضع نصب عينيه الحفاظ على مكانته من خلال إعداد بدائل قوية في ملف القيادة الفنية، ورغم ارتباط جوميز بعقد مع الفتح، فإن المفاوضات السابقة تؤكد وجود اهتمام جدي من الأهلي، ليبقى مستقبل المدير الفني البرتغالي مفتوحًا على كافة الاحتمالات.

جوميز.. سيرة ذاتية قوية وتجارب عربية سابقة

يُعد جوزيه جوميز من المدربين المعروفين في الساحة الكروية العربية، حيث سبق له تدريب عدة أندية في الخليج مثل التعاون والأهلي السعودي وأندية أخرى في الإمارات، كما يمتلك خبرة واسعة في كرة القدم الأوروبية، إذ عمل مساعدًا للمدرب الشهير جيسوالدو فيريرا في نادي بورتو البرتغالي. وتميز جوميز بأسلوبه الخططي المرن واعتماده على اللعب الهجومي المتوازن، وهو ما يتوافق مع طموحات الأهلي في تقديم كرة قدم ممتعة وفعالة في نفس الوقت، وتُعد هذه الخلفية من العوامل التي ربما شجعت إدارة القلعة الحمراء على وضعه ضمن أولوياتها الفنية، تحسبًا لأي تغييرات قادمة في الجهاز الفني.

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