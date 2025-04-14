موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة مرتقبة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي البطولة. وتُقام المباراة عصر السبت المقبل على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

راحة مؤقتة قبل الاستعداد المكثف

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر منح اللاعبين راحة سلبية يوم الإثنين، بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، على أن تستأنف التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش، ضمن خطة الإعداد لموقعة صن داونز الحاسمة.

وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على جاهزية الفريق الأول، يشارك الأهلي في مباراته المقبلة بكأس عاصمة مصر أمام فاركو، بلاعبي فريق الناشئين. وتقام المباراة مساء الثلاثاء، لكنها لا تؤثر على موقف الأهلي في المجموعة بعد خروجه الرسمي من البطولة.



خروج مبكر من كأس عاصمة مصر

ودع النادي الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر – المعروفة سابقاً بكأس رابطة الأندية المحترفة – بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام إنبي وطلائع الجيش، ليظل في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة دون أي نقاط، وهو ما دفع الجهاز الفني لتغيير أولوياته والتركيز الكامل على دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل مباراة الذهاب والإياب

من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام صن داونز يوم السبت 19 أبريل في جنوب إفريقيا، بينما تُقام مباراة العودة يوم الجمعة الموافق 25 أبريل على ملعب الأهلي والسلام في القاهرة، وسط دعم جماهيري منتظر لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى النهائي.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وصن داونز

تمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، وتُذاع المباراة عبر شاشتها حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تنقل المباراة على قناة "beIN Sports HD 4"، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.



كولر تحت الضغط وتحفيز اللاعبين

تُحيط الضغوط بالمدرب مارسيل كولر بعد النتائج المتباينة في الفترة الأخيرة، وقد بدأت إدارة الأهلي بالفعل في مناقشة مستقبله عقب مباراتي صن داونز. وفي محاولة لرفع الروح المعنوية، قررت الإدارة صرف مكافآت ضخمة للاعبين حال تحقيق الفوز في لقاء الذهاب أو التأهل للنهائي.



الأهلي في مهمة رد الاعتبار

تكتسب المباراة طابعًا ثأريًا، خاصة أن الأهلي واجه صن داونز عدة مرات في السنوات الأخيرة، وشهدت هذه المواجهات الكثير من الإثارة والندية. ويطمح الشياطين الحُمر إلى العودة بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا، تُسهل مهمتهم في لقاء العودة بالقاهرة، في طريقهم نحو اللقب القاري العاشر في تاريخ النادي.

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