الأهلي يدرس الاستغناء عن كولر بعد دوري الأبطال..مدرب أجنبي جديد في الطريق

اتجاه قوي داخل الأهلي للتغيير الفني.. ومصير كولر مرتبط بدوري أبطال إفريقيا..كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "بلس 90" على قناة النهار، عن وجود توجه داخل النادي الأهلي نحو إنهاء التعاقد مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، عقب انتهاء مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، سواء بالتتويج أو الخروج من البطولة، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

كولر مستمر حتى نهاية مشوار إفريقيا

وأوضح هشام أن كولر سيقود الأهلي في مواجهتي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضمن نصف نهائي البطولة القارية، وفي حال تأهل الفريق إلى النهائي، سيستمر على رأس القيادة الفنية حتى نهاية البطولة، إلا أن مصيره بعد ذلك يظل مفتوحًا على كل الاحتمالات.

رحيل كولر وارد حتى في حال التتويج

المثير في الأمر، بحسب ما أشار إليه الإعلامي، أن هناك اتجاها داخل مجلس إدارة الأهلي للإطاحة بـ كولر حتى إذا نجح في قيادة الفريق نحو اللقب الإفريقي، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في تجديد الدماء الفنية قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية المقبلة.

الأهلي يبحث عن مدرب أجنبي جديد

وأكد هشام أن الصوت الأقوى داخل القلعة الحمراء في الوقت الحالي، يدعم فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم للأندية، وهو ما يعزز من فرص رحيل كولر مع نهاية الموسم الجاري.

متغيرات قد تؤثر على القرار النهائي

ورغم هذا التوجه السائد، لم يستبعد الإعلامي حدوث تغييرات مفاجئة في موقف إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ظهرت مستجدات في نتائج الفريق أو تلقى المدرب دعمًا جماهيريًا وجماهيريًا كبيرًا.

كولر تحت التقييم.. والبطولة القارية الفيصل

المدرب السويسري الذي قاد الأهلي لتحقيق عدة بطولات محلية وقارية منذ توليه المسؤولية، يعيش فترة حرجة، حيث أصبح التتويج بدوري أبطال إفريقيا هو الفاصل الأساسي في تحديد مستقبله مع النادي الأحمر.

جمهور الأهلي منقسم حول مصير كولر

وقد تباينت آراء جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما يرى البعض أن كولر قدم الكثير ويستحق الاستمرار، يعتقد آخرون أن أداء الفريق في بعض المباريات الكبرى لم يكن على قدر الطموحات، ويؤيدون فكرة ضخ دماء جديدة في الجهاز الفني.

نهاية موسم ساخنة في الأهلي

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل كولر داخل القلعة الحمراء، خاصة في ظل ترقب جماهيري كبير واهتمام إعلامي واسع بمصير المدرب، الذي بات حديث الشارع الرياضي في مصر.

اقرأ أيضًا:

ضياء السيد: كولر وضع الإدارة في مأزق وما يحدث بـ الأهلي يعاني منه كبار أوروبا(خاص)



كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام الهلال في دوري أبطال أفريقيا

