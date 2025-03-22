كولر يُطيح بنجم الأهلي من مباراة طلائع الجيش بكأس العاصمة

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي على استبعاد أحد لاعبي المارد الأحمر خلال المواجهة المرتقبة ضد طلائع الجيش في بطولة كأس العاصمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية، في محاولة لتعويض خسارته الأولى أمام إنبي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

عمر الساعي خارج قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

خرج عمر الساعي، لاعب خط وسط النادي الأهلي، من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر في مباراة الفريق المقبلة ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر وفقًا لما علمه " الموجز".

وكان الساعي قد شارك أساسيًا في مباراة الأهلي ضد إنبي ضمن الجولة الأولى من البطولة، والتي قادها سامي قمصان المدرب العام، حيث ظهر أداء الفريق بشكل متراجع.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط لتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب الذي يطمح لتحقيقه لأول مرة في تاريخه.

وبالنسبة لجوائز البطولة لموسم 2024، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 25 مليون جنيه، حيث يحصل كل فريق مشارك على 400 ألف جنيه مقابل المشاركة فقط. وتوزع الجوائز كالتالي: 10 ملايين جنيه للفائز باللقب، 4 ملايين للوصيف، مليونان للثالث، ومليون ونصف للرابع.

الأهلي يستعيد رباعي ناري أمام الطلائع

من جانب آخر، يعود الرباعي المكون من أشرف بن شرقي وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري إلى التشكيل الأساسي بقيادة كولر، بعد غيابهم عن مباراة إنبي بسبب استفادتهم من فترة راحة خلال التوقف الدولي.

ويهدف الجهاز الفني لإشراكهم في مواجهة طلائع الجيش لتهيئتهم للتحديات القادمة، خاصة مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل، طلب كولر من سامي قمصان تقديم تقرير مفصل عن الإجازة التي قضاها المدرب السويسري في بلاده، والتي تسببت في غيابه عن مباراة إنبي.

ويسعى كولر لتحليل أداء الفريق السلبي في تلك المباراة على جميع المستويات، سواء الفنية أو البدنية أو الخططية، سعيًا لإيجاد حلول سريعة قبل مواجهتي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



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