دفعة رباعية لـ الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس العاصمة

يستعيد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود 4 لاعبين دفعة واحدة قبل المواجهة المرتقبة ضد طلائع الجيش ضمن فعاليات بطولة كأس العاصمة.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام نظيره طلائع الحيش في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

الأهلي يستعيد 4 لاعبين أمام طلائع الجيش

يعود رباعي الأهلي المكون من أشرف بن شرقي وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري إلى التشكيل الأساسي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، وذلك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر وفقًا لما علمه “ الموجز”.

وقد غاب الرباعي عن مباراة إنبي الأخيرة بسبب استفادتهم من فترة راحة خلال التوقف الدولي، ويسعى الجهاز الفني لـ الأهلي لإشراكهم في لقاء الطلائع لتهيئتهم للتحديات القادمة، خاصة مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي بدأ مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بخسارة أمام إنبي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبالنسبة لجوائز البطولة لهذا الموسم 2024، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 25 مليون جنيه، حيث يحصل كل نادٍ مشارك على 400 ألف جنيه مقابل المشاركة فقط. وتوزع الجوائز كالتالي: 10 ملايين جنيه للفائز باللقب، 4 ملايين للوصيف، مليونان للثالث، ومليون ونصف للرابع.

وطلب مارسيل كولر، المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، من سامي قمصان، المدرب العام للفريق، تقديم تقرير مفصل عن الإجازة التي قضاها كولر مؤخرًا في بلاده، والتي تسببت في غيابه عن مباراة إنبي التي أقيمت يوم الخميس الماضي ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويسعى كولر إلى الوقوف على تفاصيل أداء الأهلي في مباراة إنبي، حيث ظهر الأهلي بشكل سلبي على جميع المستويات، سواء من الناحية الفنية أو البدنية أو الخططية.

ويأمل المدرب السويسري في إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات قبل مواجهتي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لرحلة موريتانيا

من جهة أخرى، يعمل مسئولو الأهلي على وضع اللمسات الأخيرة لترتيبات رحلة الفريق إلى موريتانيا لخوض مباراة الإياب ضد الهلال السوداني، المقررة يوم 8 أبريل المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويُتوقع أن يتولى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، رئاسة بعثة الفريق خلال هذه الرحلة.

ويُذكر أن الهلال السوداني يلعب مبارياته الأفريقية على أرضية الصومال، وذلك بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم إقامة المباريات في السودان نظرًا للأوضاع الراهنة هناك.

وقد بدأ مسئولو الأهلي اتصالات مع السفارة المصرية في موريتانيا لتسهيل ترتيبات الرحلة، بما في ذلك حجز الفندق وملاعب التدريب وتذاكر السفر، وغيرها من التفاصيل اللازمة.

وأعلن "كاف" أن مباراة الذهاب ستقام يوم 1 أبريل المقبل على استاد القاهرة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستُقام مباراة الإياب يوم 8 أبريل في التاسعة مساءً على ملعب "شيخا بيديا" في موريتانيا.

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