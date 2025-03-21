كولر ينقلب على نجم الأهلي ويُمهد لرحيله في الصيف.. " وزنه زائد"

سيطرت حالة من الغضب الشديد لدى الجهاز الفني بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من مستوى أحد لاعبي القلعة الحمراء.

والتقى النادي الأهلي مساء أمس الخميس نظيره نادي إنبي في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العاصمة.

عمر الساعي يقترب من الرحيل عن الأهلي

وانتابت حالة الغضب داخل النادي الأهلي تجاه عمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في أعقاب خسارة الفريق أمام إنبي بهدف دون رد في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث سجل أحمد زكي هدف المباراة الوحيد.

وبحسب ما علمه " الموجز" فإن حالة الغضب داخل النادي جاءت بسبب الأداء الضعيف الذي قدمه الساعي خلال المباراة، على الرغم من مشاركته الأساسية في اللقاء.

وقد أثار هذا الأداء استياء الجهاز الفني بـ الأهلي ، خاصةً أن اللاعب كان قد عبر عن استيائه في الأيام السابقة بسبب استبعاده المتكرر من تشكيلة الفريق في معظم المباريات.

وأضافت المصادر أن عمر الساعي ظهر بوزن زائد خلال المباراة، مما زاد من حدة الغضب تجاهه، حيث تم توجيه انتقادات حادة له من قبل الجهاز الفني. وكان اللاعب قد طالب أكثر من مرة بالرحيل عن النادي الأهلي بحثاً عن فرص مشاركة أكبر مع نادٍ آخر.

وقد رفع الجهاز الفني تقريراً إلى إدارة النادي حول حالة عمر الساعي الحالية وضعف مستواه الفني في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تحسم إدارة النادي الأهلي مصير اللاعب، سواء بالبقاء أو الرحيل، في جلسة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد عودته إلى القاهرة من إجازته في سويسرا خلال فترة التوقف الدولي.

يذكر أن عمر الساعي، البالغ من العمر 22 عاماً، انضم إلى النادي الأهلي قادماً من النادي الإسماعيلي في الصيف الماضي، وشارك مع الفريق في 9 مباريات فقط، تمكن خلالها من صناعة هدف واحد.



موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره نادي طلائع الجيش ضمن فعاليات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العاصمة.

وستنطلق مواجهة الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.



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