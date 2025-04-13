ضياء السيد: كولر وضع الإدارة في مأزق وما يحدث بـ الأهلي يعاني منه كبار أوروبا(خاص)

أبدى ضياء السيد، نجم الكرة المصرية، ومدرب منتخب مصر السابق، عن رأيه بشأن رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي.

وبات فكرة رحيل المدرب مارسيل كولر، عن النادي الأهلي، هو حديث الساعة على الساحة الكروية، وذلك بعد النتائج المتواضعة التي يقدمها الفريق الأحمر هذا الموسم، بكافة البطولات.

وأجرى موقع وجريدة الموجز، حوار خاص، مع المخضرم ضياء السيد، الذي يمتلك رؤية فنية وتحليلية كبيرة، لمعرفة وجة نظره في رحيل كولر عن الأهلي في الوقت الراهن.

تعليق ناري من ضياء السيد لـ الموجز على رحيل كولر عن الأهلي

وقال ضياء السيد: “مستوى الأهلي محبط للغاية هذا الموسم، تعادل مباريات كتير جدًا، كما تدهور أداء العديد من نجوم الفريق (رافضًا ذكر أسماء اللاعبين).

وعن رحيل كولر في هذا الوقت الحساس، قال نجم الأهلي: “بالفعل المشكلة في التوقيت، الفريق سيسافر لمواجهة صن داونز يوم الأربعاء، فمتى ستحصل الإقالة وتعين مدرب جديد؟!”.

وأضاف: “عامل التوقيت جعل الإدارة في مأزق بشأن إقالة كولر حاليًا، بينما أعتقد أن هذا آخر موسم للمدرب السويسري مع الأهلي”.

أما عن إيجابيات وسلبيات كولر مع الأهلي، أوضح نجم الأهلي قائلًا: “كولر قاد الأحمر في عامين، بمستوى جيد للغاية، توج خلالهم بـ 14 بطولة تقريبًا، وهذا إنجاز كبير يُحسب للمدرب”.

وتابع: "ولكن معدل هذا الموسم، في هبوط ملحوظ كلف الفريق الكثير، وذلك الأمر يحدث مع العديد من المدربين، كما نرى ما يعانيه ريال مدريد مع أنشيلوتي ومانشستر سيتي مع جوارديولا، أيضًا هذا الموسم.

تعليق ناري من ضياء السيد لـ الموجز على رحيل كولر عن الأهلي

وأتم مدرب منتخب مصر السابق حواره قائلًا: “ما يحدث في الأهلي الآن، يعاني منه كبار أوروبا أيضًا مثل الريال والسيتي كما ذكرنا، ولكن أنا أرى أنه لابد من اتخاذ قرار سريع بالتغيير ومعالجة هذا الأمر، حتى يعود الفريق إلى التألق والمنافسة على جميع البطولات من جديد”.

تجدر الإشارة إلى أن ضياء السيد، من أبرز مدافي الأهلـي عبر التاريخ، كما أنه وضع بصمته أيضًا، في مجال التدريب، حيث أنه ساهم في تأهل منتخب مصر تحت سن 20 عامًا، إلى كأس العالم للشباب في كولومبيا 2011.

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