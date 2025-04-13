ضياء السيد لـ الموجز: الدوري مازال في الملعب.. وانتظروا مفاجأة الأهلي أمام صن داونز

علق ضياء السيد، نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، في حوار خاص مع موقع وجريدة الموجز، على تعادل الأحمر وبيراميدز في مباراة أمس، ببطولة الدوري المصري.

كما أنه تحدث عن موقعة الأهلي وصن داونز، المرتقبة بينهما في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025.

ومن خلال حوار ضياء السيد نجم كرة القدم المصرية لموقع الموجز، أكد على أن الدوري المصري مازال في الملعب، ولم يُحسم بعد، كما أنه شدد على أن الأهلي سيفاجئ صن داونز في اللقاء الإفريقي المنتظر.

ضياء السيد يعلق عبر الموجز على تعادل الأهلي وبيراميدز

وقال ضياء السيد: “مباراة الأهلي وبيراميدز، كانت مواجهة قوية للغاية، خاصة أن فريق الأحمر كان يسعى لتقليص النقاط، بينما كان يأمل السماوي في الانفراد بالصدارة بفارق كبير عن غريمه، من أجل التتويج باللقب”.

وأوضح: “فريق الأهلي لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة، كما أنه لم يتمكن من استغلال طرد مهند لاشين (لاعب بيراميدز ) لصالحه، على الرغم من ذلك، الأحمر أثبت أنه مازال هناك أمل بعد تعادله في الثانية الأخيرة من اللقاء.

وواصل: "الأقرب للتويج بلقب الدوري؟.. وفقًا للأرقام والمؤشرات هو بيراميدز، ولكن تبقى 6 مباريات، ومازال الدوري في الملعب.

حوار خاص لكابتن ضياء السيد مع موقع الموجز

ضياء السيد يتوقع عبر الموجز الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز

وتطرأ ضياء السيد، بحديثه عن مباراة الأهلي وصن داونز، مؤكدًا على أنها مباراة صعبة وقوية للغاية، نظرًا للندية المستمرة التي شهدتها مواجهات الفريقين عبر التاريخ".

واستكمل: “المشكلة الكبرى، أن الأهلي يعاني هذه الفترة، وسيتواجه مع صن داونز وهو ليس في مستواه الحقيقي، وهذا ما يقلق الجماهير”.

واختتم مدرب منتخب مصر السابق حواره الشيق معانا قائلًا: "ولكن الفريق البطل (الأهلي ) يمتلك خبرات وهوية ونجوم، تجعله قادرًا على الريمونتادا والعودة، والأحمر سيفاجئ الجميع أمام صن داونز وسينتصر، وأتمنى تتويجه ببطولتي الدوري وأفريقيا إن شاء الله".

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