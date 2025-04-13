موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تترقب جماهير المارد الأحمر، مواجهة فريق الأهلي ضد صن داونز ، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 ومن المنتظر أن تشهد قمة الأهلي ضد صن داونز صراع ناري لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

تعادل الأهلي أمام نظيره بيراميدز في قمة الدوري قلل من حظوظ الفريق في التتويج بالدوري المحلي وزاد من الضغوط علي كولر واللاعبين قبل مواجهة فريق صن داونز.

موعد قمة الأهلي ضد صن داونز

قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام في جنوب أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل الموافق 19 ابريل الجاري علي أن يستضيف استاد القاهرة مواجهة العودة يوم 25 ابريل الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد صن داونز

يتم نقل قمة فريق الأهلي المصري ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025 ، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

الأهلي ضد صن داونز

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

تشكيل صن داونز المتوقع ضد الأهلي

نرصد تشكيل فريق صن داونز الجنوب أفريقي المتوقع ضد نظيره فريق الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ماليبونجوي خوزا، ديفين لونجا، جران كيكانا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، لوكاس ريبيرو كوستا، سفيليل مخوليس، مارسيلو الليندي.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي، ثابيلو مورينا، إكرام راينرز.

غيابات الأهلي أمام صن داونز

يعاني فريق الأهلي من أزمة في الجبهة اليسري أمام صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 بعد إصابة يحيي عطية الله وكريم الدبيس لاعبي الفريق ويخضع كلا اللاعبين لفحصوات طبية جديدة اليوم لتحديد فترة غيابهما عن تدريبات الفريق.

اقرأ أيضًا:

نجم ليفربول سيوقع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.. تقارير تفجرها

ماذا قال حسام حسن لـ زيزو بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي؟..الغندور يكشف