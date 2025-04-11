جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 32

ابتعد فريق ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق مباريات الجولة 32 من عمر هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم السبت الموافق 12 إبريل الجاري.

ويضم جدول مواعيد مباريات هذه الجولة من البريميرليج، العديد من اللقاءات المثيرة، على رأسهم مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، ومواجهة ليفربول مع وست هام يونايتد.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل الجولة 32.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 32

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل هذه الجولة على النحو التالي..

1-نادي ليفربول، 73 نقطة.

2- أرسنال، 62 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 57 نقطة.

4- تشيلسي، 53 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 53 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 52 نقطة.

7- أستون فيلا، 51 نقطة.

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 47 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 43 نقطة.

12- برينتفورد، 42 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

14- توتنهام، 37 نقطة.

15- إيفرتون، 35 نقطة.

16- وست هام، 35 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 10 نقاط.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 32

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025

وينفرد اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، الذي يأتي كما يلي..

1-محمد صلاح برصيد 27 هدفًا.

2- إيرلينج هالاند برصيد 21 هدفًا.

3- ألكسندر إيزاك برصيد 20 هدفًا.

4- كريس وود برصيد 18 هدفًا.

5- بريان مبيومو برصيد 16 هدفًا.

6- كول بالمر برصيد 14 هدفًا.

7- ويسا برصيد 14 هدفًا.

8- ماتيوس كونيا برصيد 13 هدفًا.

9- واتكينز برصيد 13 هدفًا.

10- جوستين كلويفرت برصيد 12 هدفًا.

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