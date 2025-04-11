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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام
ليفربول ضد وست هام

يترقب عشاق الريدز حول العالم، مواجهة فريق  ليفربول ضد وست هام ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ليفربول عن الفوز لتعويض هزيمته في الجولة الأخيرة أمام فولهام لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة ويحتل وست هام المركز الـ 16 برصيد 35 نقطة.

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام 

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع لمواجهة فريق وست هام والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

القنوات الناقلة لماتش ليفربول ضد وست هام 

يتم نقل أحداث مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق وست هام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد وست هام

موعد لقاء ليفربول أمام وست هام

مواجهة فريق ليفربول أمام نظيره فريق وست هام، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق 13 إبريل الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول أمام وست هام 

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق وست هام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة 

2- أرسنال 62 نقطة 

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة 

4- تشيلسي 53 نقطة

5-مانشستر سيتي 52 نقطة 

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

 7 -  نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- فولهام، 48 نقطة. 

9- برايتون، 47 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة. 

11- كريستال بالاس، 43 نقطة. 

12- برينتفورد، 42 نقطة. 

13- مانشستر يونايتد، 38 نقطة. 

14- توتنهام، 37 نقطة. 

15- إيفرتون، 35 نقطة. 

16- وست هام، 35 نقطة. 

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة. 

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة. 

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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