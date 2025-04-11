تحركات في الأهلي للتصعيد ضد قانون الرياضة أمام اللجنة الأولمبية الدولية

يدرس النادي الأهلي تجهيز مذكره قانونية خلال ٧٢ ساعة ليتم رفعها بشكل رسمي للجنة الأولمبية الدولية لشكوى خطوات الإعداد لقانون الرياضة، وما يتضمنه من بنود مثيرة للجدل.

الأهلي يقدم شكوى بسبب قانون الرياضة الجديد

ووفقا لمصدر بالنادي الأهلي فإن الشكوى ستكون ضد التحركات الفردية للوزارة وتجاهل اللوائح الخاصة المنظمة للأندية داخليا وهو ما يعد تدخل غير مقبول في شؤون الأندية.

وتتسبب بنود القانون في عدم توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، حيث تعمل الأندية الخاصة لوائح مرنة وفق القانون الجديد فيما تخضع الأندية الحكومية والشعبية والجماهيرية للعمل تحت لوائح تعجيزية تضر استمرار مسيرة هذه الأندية في تحقيق ما تطمح إليه.

تحرك جديد من الأهلي

وكان مجلس النواب، قد أعلن عن دراسة تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

أبرز بنود قانون الرياضة الجديد

ويستعرض لكم موقع الموجز، أبرز قانون الرياضة الجديد، والذي جاء على النحو التالي..

عودة بند الـ8 سنوات في تعديلات مقترحة لـ قانون الرياضة الجديد من بينها خصخصة الأندية..

رئاسة الوزراء تضع ملاحظاتها على 6 تعديلات مقترحة لـ قانون الرياضة تحويل الأندية لشركات مساهمة..

تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد بينها صلاحية إنشاء أندية..

استحداث الجهاز الوطني للرياضة في 17 تعديل مقترح بالقانون الجديد يُشكل بقرار من رئيس الوزراء..

تعديلات مقترحة في بنود مركز التسوية والتحكيم بقانون الرياضة الجديد.

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