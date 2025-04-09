القادم أسوء.. تعليق ناري من مرتضى منصور بعد خروج الزمالك من الكونفدرالية

أعرب مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، عن غضبة الشديد، بعد خروج الأبيض من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بهذا الموسم 2024-2025.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة كأس الكونفدرالية، بعد هزيمته أمام نادي ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون رد، على استاد القاهرة، في مباراة إياب ربع النهائي.

ونشر مرتضى منصور بيانًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، عقب هزيمة الزمالك، يهاجم من خلاله إدارة حسين لبيب، ويستعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

مرتضى منصور يهاجم إدارة لبيب بعد خروج الزمالك من الكونفدرالية

وكتب مرتضى منصور في بيانه: «حذرت من قبل القادم اسوء. ضاعت البطولة 38».

وأضاف: «حاكموا عباس وننوس عينه ابنه . حاكموا الباشا الكبير الذي كان وراء عزلي وطردنا من النادي. حاكموا الضابط شريف عادل الذي اختار هذة المجموعة الفاشلة بالتنسيق مع الباشا».

وتابع: «حاكموا شيكابالا وبنت الاصفر المتآمرين . حاكموا الجنايني وكل الهجاصين. حاكموا الاعلام الفاسد واللجان المأجورة ».

وواصل: «أما لبيب وباقي الدلاديل فهم في مزبلة التاريخ كانوا اداة قذرة في يد المتآمرين».

وشدد: «اطردوا المرتزقة من النادي العريق لكم الله ياجماهير الزمالك العظيم الذين خدعوكم ياريت صائد البطولات يغور علشان نادينا يشوف النور».

مرتضى منصور يهاجم إدارة لبيب بعد خروج الزمالك من الكونفدرالية

واستكمل: «ولكم الله يا أعضاء جمعيتنا العمومية المحترمين الذين عاشوا اسوء واسود ايام علي يد هؤلاء المرتزقة دلاديل عباس ضيعوا ارض 6 اكتوبر حلمكم في فرع جديد للنادي وحلم الجماهير في استاد الزمالك ضيعوا معسكر وارض مرسي مطروح اهدروا الملايين في صفقات فاشلة اقترضوا اكتر من مليار هدموا متعمدين كل منشآت النادي نكاية في وانتشرت البلطجة والتحرش .

وأتم مرتضى منصور تصريحاته: «ان الله لايصلح عمل المفسدين . الظلم ظلمات».

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