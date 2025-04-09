موعد مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش في الكونفدرالية اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، قمة فريق الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقى ، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز بأي نتيجة لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد قمة الزمالك أمام ستيلينبوش

مباراة فريق الزمالك ضد ستيلينبوش ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى السادسة مساء اليوم الأربعاء.

مشاهدة ماتش الزمالك أمام ستيلينبوش

يمكنك متابعة مواجهة فريق الزمالك ضد ستيلينبوش ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025 مساء اليوم الأربعاء، على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORT 6.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد ستيلينبوش

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو.

الزمالك ضد ستيلينبوش

طاقم تحكيم قمة الزمالك أمام ستيلينبوش

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود طاقم التحكيم، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الإياب، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.

مباريات دور الـ 8 بـ الكونفدرالية الأفريقية

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري عن المواجهات الأتية...

ستيلينبوش الجنوب أفريقي - الزمالك

أسيك ميموزا الإيفواري - نهضة بركان المغربي

النادي الرياضي القسنطيني الجزائري - اتحاد الجزائر الجزائري

المصري - سيمبا التنزاني

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