جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول وتعادل ديربي مانشستر

أصبحت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر إثارة، بعد هزيمة ليفربول أمام فولهام، وتعادل السيتي مع اليونايتد في ديربي مانشستر اليوم.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هزيمة مفاجأة على يد غريمه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، حسم ديربي مانشستر، بين السيتي واليونايتد، الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأحد، في الجولة ذاتها، بالتعادل السلبي.

وحسب هذه النتائج، فإن ليفربول فقط ثلاث نقاط هامة في مشواره بالدوري، بينما حصل كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على نقطة وحيدة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول وتعادل ديربي مانشستر اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي..

1- ليفربول 73 نقطة، من 31 مباراة.

2- أرسنال 62 نقطة، من 31 مباراة.

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة، من 31 مباراة.

4- تشيلسي 53 نقطة، من 31 مباراة.

5- مانشستر سيتي 52 نقطة، من 31 مباراة.

6- أستون فيلا 51 نقطة، من 31 مباراة.

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة، من 29 مباراة.

8- فولهام 48 نقطة، من 31 مباراة.

9- برايتون 47 نقطة، من 31 مباراة.

10- بورنموث 45 نقطة، من 31 مباراة.

11- كريستال بالاس 43 نقطة، من 30 مباراة.

12- برينتفورد 42 نقطة، من 31 مباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

13- مانشستر يونايتد 38 نقطة، من 31 مباراة.

14- توتنهام 37 نقطة، من 31 مباراة.

15- إيفرتون 35 نقطة، من 31 مباراة.

16- وست هام 35 نقطة، من 31 مباراة.

17- وولفرهامبتون 32 نقطة، من 31 مباراة.

18- إيبسويتش تاون 20 نقطة، من 31 مباراة.

19- ليستر سيتي 17 نقطة، من 30 مباراة.

20- ساوثهامبتون 10 نقاط، من 30 مباراة.

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