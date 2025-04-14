4 منها ذهبت لفيلم ضي.. جوائز الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي

في أجواء احتفالية مميزة، أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي عن أسماء الفائزين بجوائز الدورة الرابعة، والتي أقيمت في الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري، وسط حضور لافت من صناع السينما والجمهور العربي المقيم في الولايات المتحدة. ويكشف الموجز تفاصيل جوائز المهرجان.

"ضي" يخطف الأضواء بـ 4 جوائز دفعة واحدة

فيلم "ضي.. سيرة أهل الضي" كان النجم الأبرز في الليلة الختامية، حيث حصد أربع جوائز مهمة:

جائزة لجنة التحكيم الخاصة للممثلة إسلام مبارك عن دورها في الفيلم

أفضل سيناريو للكاتب هيثم دبور

أفضل مخرج لـ كريم الشناوي

جائزة الأفق الذهبي



بهذا، يُثبت الفيلم حضوره القوي ويؤكد مكانته كأحد أبرز الأعمال العربية خلال العام.

فيلم ضي

أفضل ممثل.. جائزة مشتركة تعكس التنوع

منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل ممثل مناصفة بين:

الفنان المصري عصام عمر عن أدائه في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

الممثل الفلسطيني آدم البكري عن دوره في الفيلم العراقي "إذا رأيت شيئا"



تعدد الجنسيات وتنوع الرؤى الفنية جعلا من هذه الفئة واحدة من أكثر الفئات تنافسًا.

لجنة تحكيم المهرجان

دايموند بو عبود تتألق بجائزة أفضل ممثلة

خطف أداء الفنانة اللبنانية دايموند بو عبود الأنظار، لتحصد عن جدارة جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أرزة"، لتضيف تتويجًا جديدًا إلى مسيرتها الفنية المميزة.

إلهام شاهين تترأس لجنة التحكيم.. وأحمد حلمي يُكرم

ترأست النجمة إلهام شاهين لجنة تحكيم هذه الدورة، التي افتتحت فعالياتها بعرض فيلم "ضي"، بينما نال النجم أحمد حلمي جائزة الإنجاز تقديرًا لمسيرته الفنية، خلال حفل افتتاح لاقى تفاعلاً كبيرًا.

السينما العربية تلمع في سماء هوليوود

يُقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي ضمن احتفالات شهر التراث العربي، بهدف خلق منصة دولية لصناع الأفلام العرب، وفتح نافذة للجمهور الغربي للتعرف على إبداع السينما العربية وتنوعها الثقافي والفني.



اقرأ أيضًا :





