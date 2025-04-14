موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو التي تجمعهما علي استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

يبحث فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن تحقيق الفوز أمام فاركو بعد الهزيمة أمام إنبى وطلائع الجيش في الجولتين الأولي والثانية من البطولة ويغيب عن الأهلي خلال تلك المباراة العناصر الأساسية بالفريق التي تستعد لمواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو

قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو التي تجمعهما علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، تنطلق في السابعة مساء غد الثلاثاء 15 ابريل الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي أمام فاركو

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو التي تجمعهما علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، يتم نقلها عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد فاركو

جوائز بطولة كأس العاصمة

وتصل قيمة جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 -2025 ماقيمته 25 مليون جنيه، حيث سيحصل أى ناد يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

الأهلي ضد صن داونز

كما يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، وتنطلق المواجهة في جنوب أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل الموافق 19 ابريل الجاري علي أن يستضيف استاد القاهرة مواجهة العودة يوم 25 ابريل الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد صن داونز

يتم نقل قمة فريق الأهلي المصري ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024- 2025 ، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المصري ضد نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

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