موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق مان سيتي لتحقيق الفوز أمام إيفرتون في ظل صراعه للصعود إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

مباراة فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء السبت الموافق 19 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لماتش مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يمكنك مشاهدة قمة فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد إيفرتون

تشكيل مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش، جيرمي دوكو، سافينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4 - نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5-مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا، 54 نقطة.

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 48 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- برينتفورد، 43 نقطة.

12- كريستال بالاس، 43 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- توتنهام، 37 نقطة.

16- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

17- وست هام، 35 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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