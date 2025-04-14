siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

كورة وملاعب

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد إيفرتون
مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق   مانشستر سيتي ضد إيفرتون ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق مان سيتي لتحقيق الفوز أمام إيفرتون في ظل صراعه للصعود إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة.

لا يفوتك

الأهلي يدرس الاستغناء عن كولر بعد دوري الأبطال..مدرب أجنبي جديد في الطريق

ضياء السيد: كولر وضع الإدارة في مأزق وما يحدث بـ الأهلي يعاني منه كبار أوروبا(خاص)

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

مباراة فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء السبت الموافق 19 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لماتش مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يمكنك مشاهدة قمة فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد إيفرتون 

تشكيل مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون والذي يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش، جيرمي دوكو، سافينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق مانشستر سيتي ضد إيفرتون ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 76 نقطة 

2- أرسنال 63 نقطة 

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة 

 4 -  نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5-مانشستر سيتي 55 نقطة 

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا، 54 نقطة.

8- فولهام، 48 نقطة. 

9- برايتون، 48 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة. 

11- برينتفورد، 43 نقطة. 

12- كريستال بالاس، 43 نقطة. 

13- إيفرتون، 38 نقطة. 

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة. 

15- توتنهام، 37 نقطة. 

16- ولفرهامبتون، 35 نقطة. 

17- وست هام، 35 نقطة. 

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة. 

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

اقرأ أيضًا:

مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن ؟

لا يفوتك

ضياء السيد لـ الموجز: الدوري مازال في الملعب.. وانتظروا مفاجأة الأهلي أمام صن داونز

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني اليوم

تم نسخ الرابط