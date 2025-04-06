موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة، موعد مباراة فريق مانشستر سيتي ضد مان يونايتد والتي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد

القمة النارية التي تجمع فريق مانشستر سيتي ضد مان يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 6 إبريل الجاري.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال تلك القمة الساخنة اتحسين أوضاعهم بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 51 نقطة بينما يحتل مان يونايتد المركز الـ 13 برصيد 37 نقطة.

مانشستر سيتي ضد مان يونايتد

القنوات الناقلة لـ ماتش مانشستر سيتي ضد مان يونايتد

يمكنك مشاهدة مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد مان يونايتد ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل مانشستر سيتي ضد مان يونايتد

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر سيتي ضد مان يونايتد والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق مانشستر سيتي ضد مان يونايتد ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 62 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 52 نقطة

5-مانشستر سيتي 51 نقطة

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

7 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- برايتون، 47 نقطة.

9- بورنموث، 45 نقطة.

10- فولهام، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 43 نقطة.

12- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- إيفرتون، 35 نقطة.

15- وست هام، 35 نقطة.

16- توتنهام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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