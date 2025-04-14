موعد مباراة الزمالك القادمة.. وعودة لمنافسات كأس عاصمة مصر بمواجهة أمام سموحة

يستعد نادي الزمالك للعودة مجددًا إلى أجواء المنافسات المحلية، حيث يواجه فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية – النسخة الحالية المعروفة باسم كأس عاصمة مصر، وذلك بعد انتهاء مباراته الأخيرة أمام حرس الحدود في الدوري، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من دور التتويج. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

الزمالك يدخل هذه المباراة ساعيًا لتحسين وضعه في جدول الترتيب، بعد أداء غير مقنع في الجولات الثلاث السابقة من البطولة، حيث تعادل أمام الجونة بهدف لمثله، وخسر أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبيًا أمام مودرن سبورت، ما يضعه تحت ضغط كبير لتحقيق الفوز.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر

تُقام مباراة الزمالك وسموحة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 أبريل 2025، على استاد برج العرب في الإسكندرية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُعد هذه المواجهة فاصلة بالنسبة للفريق الأبيض، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلًا من: سموحة، الجونة، مودرن سبورت وبتروجت.

القناة الناقلة للمباراة واستوديو تحليلي خاص

تنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث المباراة حصريًا، مع استوديو تحليلي قبل اللقاء، يقدمه عدد من نجوم الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وتقديم أبرز التوقعات الفنية والتكتيكية، مما يمنح المشاهدين متابعة شاملة وكاملة للمباراة.

فرص الزمالك في الصعود ودور الجهاز الفني

الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو يضع نصب عينيه تحقيق الانتصار ولا شيء غيره، خاصة أن البطولة تمثل فرصة ذهبية للعودة إلى منصات التتويج بعد فترة من التخبط الفني والإداري، ومن المنتظر أن يُجري بيسيرو عدة تغييرات في التشكيل الأساسي، على أمل استعادة توازن الفريق وتحقيق الانتصار الأول له في البطولة.

الجماهير تنتظر رد الفعل

تنتظر جماهير الزمالك بفارغ الصبر ما سيقدمه فريقهم أمام سموحة، وسط حالة من الترقب لما إذا كان الفريق قادرًا على تعديل المسار والمنافسة بقوة على اللقب، أم سيواصل نزيف النقاط ويبتعد عن دائرة الضوء.

في ظل الصراع المحتدم بالمجموعة، ستكون مواجهة سموحة بمثابة "طوق نجاة" للفارس الأبيض، فهل يستغل الزمالك الفرصة أم يتركها تمر؟

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