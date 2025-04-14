زيزو يفتح النار: طموحاتي أكبر من مجلس الإدارة وجماهير الزمالك سر البطولات

في تصريح أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الرياضية، كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حوار خاص دار بينه وبين نجم الزمالك أحمد سيد زيزو ، أعرب فيه اللاعب عن استيائه من غياب الطموح لدى مجلس إدارة النادي، مشددًا على أن جماهير الزمالك هي العنصر الحقيقي الذي يقود الفريق نحو البطولات، وليس الإدارة، ويستعرض الموجز تفاصيل التصريحات.

فجوة في الطموحات بين زيزو والإدارة

قال زيزو، على لسان الإعلامي حتحوت، إن طموحاته كلاعب محترف تتخطى بكثير سقف تطلعات مجلس إدارة الزمالك، مؤكدًا أن الإدارة لا تملك الرؤية أو الحافز الكافي لتحقيق الإنجازات الكبرى التي يحلم بها هو وزملاؤه في الفريق، وأضاف: "هناك فرق واضح بين ما أطمح إليه كلاعب، وما تسعى إليه الإدارة. هذا الفارق يؤثر سلبًا على مستقبل الفريق".

جماهير الزمالك هي كلمة السر

أكد زيزو أن جماهير القلعة البيضاء هي العنصر الوحيد الذي يبقي الفريق في دائرة المنافسة، مشددًا على أن الدعم الجماهيري هو السبب الرئيسي في استمرار الفريق في حصد الألقاب، رغم كل التحديات. وعلّق قائلاً: "الجمهور هو من يصنع الفارق الحقيقي، وهم سر البطولات التي تحققت".

موقف غريب يكشف ضعف الطموح

وأشار حتحوت إلى واقعة غريبة شهدها معسكر الفريق، بعد التتويج بكأس الكونفدرالية، عندما اجتمع أحد أعضاء مجلس الإدارة باللاعبين، وطلب منهم فقط الفوز بلقب السوبر المصري. وقال المسؤول في الاجتماع: "عشان خاطري نكسب السوبر، ومش عايزين منكم حاجة تاني الموسم ده"، وهو ما أثار دهشة زيزو واعتبره دليلاً على ضعف الطموحات داخل الإدارة الحالية.

زيزو يتمسك بالأمل رغم الإحباط

ورغم كل الانتقادات، لم يُخفِ زيزو رغبته في مواصلة العمل وتحقيق الإنجازات مع الزمالك، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير، حتى وإن لم يجد الدعم الكافي من الإدارة، وختم حديثه، بحسب حتحوت، بقوله: "سنقاتل من أجل القميص، ولكن على الإدارة أن تواكب طموحاتنا إن أرادت البقاء في القمة".

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